Ausgezeichnet: Konrad-Sprengel-Grundschule bekommt Umweltpreis für Insektengarten

Cristina wühlt mit den Händen durch die Erde. Das junge Mädchen ist hochkonzentriert. Irgendetwas sucht sie. Die viel zu großen, pinken Gartenhandschuhe, die sie sich übergestülpt hat, machen ihr die Suche nicht leichter. Irgendwann kramt sie eine kleine unscheinbare Blumenzwiebel hervor. Die Drittklässlerin strahlt. Um sie herum wächst ein Insektengarten, ein ganz besonderer, den die Stadt in dieser Woche mit dem Umweltpreis ausgezeichnet hat.

Umweltpreis für Konrad-Sprengel-Schule

Die Luft ist kühl an diesem Tag. Die Sonne füllt den Innenhof der Konrad-Sprengel-Grundschule mit Licht und einem Rest sommerlicher Wärme. Wo Cristina im Boden wühlt und jetzt Blumen, Gemüse und Kräuter wachsen, waren noch vor einem Jahr Steinplatten, karge Erde, Schuttreste und verwilderte Rasenfläche. Seitdem ist viel passiert.

Der städtische Umweltpreis stand in diesem Jahr unter dem Motto „Mensch und Natur im Einklang in Brandenburg an der Havel“. Das ist genau, was die Konrad-Sprengel-Schule seit einem Jahr versucht, in die Tat umzusetzen. Hier entsteht nicht nur ein Garten für Kinder und Lehrkräfte, sondern vor allem für Insekten. Das hätte wohl auch dem Namensgeber der Schule gefallen. Der Botaniker und gebürtige Brandenburger Christian Konrad Sprengel (1750 – 1860) entdeckte, dass Insekten Pflanzen bestäuben.

Ein Insektengarten nicht nur für Insekten

Cristina hockt neben einem der Beete. Es riecht nach Erde. Ihre Mitschüler wuseln um sie und das Beet herum. Nur eine Wand trennt die Schülerinnen und Schüler von den anderen Klassen, die drinnen im Unterricht sitzen. Die Kinder sind beschäftigt. Manche suchen wie Cristina Blumenzwiebeln, andere lockern die Erde auf oder jäten Unkraut. Das Beet muss auf den Winter vorbereitet werden. Eine Pflanze mit einer kleinen grünen Paprika ragt aus dem Boden. Alles Mögliche hatten sie hier dieses Jahr angepflanzt. „Paprika, Tomaten, Himbeeren“, zählt Jannik stolz auf. „Das macht Spaß, weil man immer beschäftigt ist.“ Immer wieder rammt er seine Handhacke in den Boden.

Der Drittklässler Jannik lockert die Erde in dem neuen Beet im Innenhof auf. Quelle: Judith von Plato

Auf der anderen Seite des Innenhofs ist Carina Gleiche, Lehrerin und Initiatorin des Projekts. Sie und ihre 6. Klasse sind umgeben von weiteren Beeten und sogar einem Hochbeet. Sonnenblumen und verschiedenen Sträuchern. „Die Kinder sind hier nur zu Gast. Für die Insekten soll es ein Zuhause sein“, beschreibt die 40-Jährige ihre Vorstellung. Das dies seit einem Jahr auf dem Schulhof gelebt wird und Konrad Sprengel wieder Leben einhaucht, zeichnet die Stadt Brandenburg mit dem ersten Preis aus.

Die 6. Klasse von Carina Gleiche, Initiatorin des Insektengartens, posiert stolz vor den Bänken, die sie selbst bunt angestrichen haben. Nicht nur Insekten sollen sich hier wohl fühlen. Quelle: Judith von Plato

Carina Gleiches sechsten Klasse ist der Besucherstatus im Reich der Insekten offenbar herzlich egal. Ob zuhause oder zu Gast – sie fühlen sich in dem Innenhof wohl. Sie selbst haben die grauen Bänke, auf denen sie sich jetzt fläzen, bunt angestrichen. Stolz posieren sie darauf für ein Foto. Eine Schülerin hat eine selbst gemachte Salbe in der Hand. Sie enthält angebaute Kamille und Lavendel – gegen spröde Lippen im Winter. Ein Produkt aus dem Unterricht.

500 Euro Preisgeld für die Grundschule

Seit einem Jahr arbeitet Carina Gleiche mit drei weiteren Kolleginnen und der Schulleiterin, Franziska Mönnich, an dem insekten- und kinderfreundlichen Hof. In Arbeitsgruppen und im Unterricht arbeiten inzwischen auch die Schüler mit. Weil sie kaum Geld zur Verfügung hatten, riefen sie zu Spenden von Gartengeräten auf und suchten sich die Samen selbst zusammen. Wenn Gleiche durch die Stadt spaziert, hat sie immer eine Dose für Samen dabei, die sie später in dem Innenhof sähen kann. Auch in den Schulferien kommt Gleiche zum Gießen in den Garten. Ein Garten hat keine Ferien.

Als Carina Gleiche, Lehrerin an der Konrad-Sprengel-Schule, ihren Kleingarten abgeben musste, startete sie den Insektengarten. Quelle: Judith von Plato

Zusammen mit der Auszeichnung erhalten Gleiche und ihre Kolleginnen ein Preisgeld von 500 Euro. „Das ist wahnsinnig viel Geld für uns.“ Daraus könnte zum Beispiel eine Blumenwiese im Außenbereich entstehen oder eine Ecke im Innenhof mit Sitzgelegenheiten zum Chillen, wie es sich einige Kinder wünschten. Der Umweltpreis hat ihnen aber nicht nur Geld beschert, sondern auch Fledermauskästen. Die wurden mit einem kleineren Umweltpreis ausgezeichnet und so konnten sich die Projekte direkt vernetzen.

Insektengarten statt Kleingartenverein

Gleiche blickt besorgt auf ein Beet mit Sonnenblumen, die zu welken beginnen und Kraut zu ihren Füßen, das als Unkraut durchgehen könnte. Sie entschuldigt sich für die Unordnung und erklärt: „Unkraut ist nur das, was für Insekten nicht mehr nützlich ist.“ Für Tiere sei es das Beste, die Pflanzen genauso zu belassen. Wildbienen könnten hier Eier legen, Vögel Nahrung finden. Die Ästhetik ist dabei zweitrangig. Das verstehen nicht alle. Aus dem Kleingartenverein flog die Lehrerin heraus, weil ihr Garten nicht ordentlich genug war und damit gegen die Kleingartenverordnung verstieß. Das war der Startschuss für das Projekt in der Konrad-Sprengel-Schule.

Die Gewinner des Umweltpreises 1. Preis: Konrad-Sprengel-Grundschule für ihren Insektengarten 2. Preis: „Havelknolle e.V.“ für die Gründung einer solidarischen Landwirtschaft 3. Preis: Göttiner Bürgerinitiative für die Aufforstung eines Waldstücks und die geplante Installation von Nistkästen 4. Preis: Grundschule „Gebrüder Grimm“ für ihr Schulhofprojekt

Ohne den Kleingartenverein würden Cristina und ihre Mitschüler immer noch auf Steinplatten spielen und im Innenhof gebe es keine Schmetterlinge, Bienen, Hummeln oder Nachtfalter. Mit dem Projekt wollen Carina Gleiche und ihre Kolleginnen alle Kinder ansprechen, egal wie viel Kontakt sie bis jetzt zur Natur hatten. Max aus der 3a kniet auf dem Beet, seine Hose ist voller Erde. Er hat Zuhause, wie viele seiner Mitschülerinnen und Mitschüler, keinen Garten. Für ihn ist der Insektengarten der erste seines Lebens. Max jätet noch ein bisschen Unkraut, dann packt er sein Werkzeug zusammen und verschwindet drinnen in der Schule.

Von Judith von Plato