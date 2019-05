Brandenburg/H

Mit ihrem Handabdruck werden bald auch die Besten des Jahres 2019 an der Wand am Eingang des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Brandenburg an der Havel zu finden sein. Am Donnerstag wurden mit einem Festakt Laura Gudat, Sophia Göthling, Anne Hartmann, Nele Gideon, Lars Girbinger und Hannes Lang als Beste geehrt und durften ihren Handabdruck hinterlassen.

Zur Galerie Seine 5. Auflage hatte am Donnerstagabend der Festakt des Brecht-Gymnasiums, mit dem die Besten ihrer Schule jedes Jahr auf besondere Weise geehrt werden. Im Anschluss gab es einen kleinen Empfang für den die Gläser gefüllt werden mussten.

Zuvor gab es für jeden einzelnen Preisträger eine Laudatio, um die Arbeit im schulischen und außerschulischen Bereich zu würdigen. Da wurde mancher Witz gerissen, aber es gab auch Tränen der Rührung, wie von Laudatorin Jenna Bartels, die sehr einfühlsam über ihre Freundschaft und die tolle Hilfe von Nele Gideon sprach.

Dass das Abitur für alle wichtig ist, auch wenn der eine oder andere Schüler die Erkenntnis etwas später gewinnt, brachte Vincent Tober auf den Punkt. „Das Abi kannst du wiederholen, eine Party nicht“, scherzte er, um gleich daran anzuschließen, dass man sich doch lieber auf das Abitur konzentrieren solle, auch ohne den Spaß ganz wegzulassen.

Im feierlichen Rahmen wurden die Besten geehrt. Für alle anderen Nominierten gab es eine Urkunde und den Glückwunsch.

Auszeichnung fürs Gymnasium

Schulleiter Uwe Schröder dankte den Gästen aus Politik und Verwaltung für die Wertschätzung der Veranstaltung und ihre Teilnahme an diesem Festakt. Er betonte, dass dieser Abend zeige, dass das „ Brecht´sche Leuchtfeuer“ weiter an Ausstrahlung gewinne und somit eine Chance biete, weiter Schülerinnen und Schüler in seinen Bann zu ziehen.

Besonders stolz ist er darauf, dass mit der Ehrung der besten Schülerinnen und Schüler auch an diesem Tag das Gymnasium selbst mit dem Titel „Schule mit hervorragender Berufs- und Studienorientierung“ ausgezeichnet wurde.

Schüler präsentieren ein Programm

Mit einem bunten Programm, durch die Schüler selbst aufgestellt, wurde die feierliche Veranstaltung umrahmt und es zeigte sich, dass die Brechtler nicht nur lernen, sondern sich vielfältig beschäftigen können. So moderierten Estelle Darius, Lenya Schaack, Bela Patz und Alexander Träger abwechselnd den Festakt.

Die Schulband spielte. Sophie Suhle präsentierte ein eigenes Gedicht gemeinsam mit Annika Rößler und die Geschwister Elisa und Jette Köhler sangen eine Ballade. Am Ende gab es auch noch ein Buffet, das vom Lisa-Club der Schule für einen geschmackvollen Ausklang der Veranstaltung sorgte.

Von Rüdiger Böhme