Brandenburg/H

In der Nacht zu Samstag zwischen 22 Uhr und 6 Uhr haben unbekannte Täter in der Kleinen Gartenstraße mehrere, dort parkende PKW beschädigt. Die Polizeibeamten stellten an fünf Fahrzeuge stark beschädigte Außenspiegel fest. Weitere Fahrzeuge wiesen ebenfalls eingeklappte Außenspiegel auf, wurden aber offensichtlich nicht beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor.

Von MAZ