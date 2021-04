Potsdam

Das neue Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) sucht weiter Mitarbeiter für seinen Hauptsitz in Brandenburg an der Havel. Bis Ende des Sommers rechnet die Behörde mit gut 500 Mitarbeitern. Etwa die Hälfte davon soll in Brandenburg/Havel beschäftigt werden.

Der Rest soll vorerst in Berlin und in Bonn arbeiten. Die dortige Zentralstelle für Auslandsschulen, die nun zum Geschäftsbereich der neuen Behörde gehört, soll mit ihren 100 Mitarbeitern vorerst in Bonn bleiben, wie Georg Birgelen, Leiter des BfAA mitteilte.

Brandenburg an der Havel hatte sich erfolgreich im Wettbewerb um den Dienstsitz durchgesetzt. Mit 70 Mitarbeitern ging das BfAA im Januar an den Start, inzwischen liegt die Zahl der Beschäftigten laut Birgelen bei etwa 200.

„Komme mir wie ein Pionier vor“

In den kommenden Wochen kämen immer mehr Mitarbeiter dazu. „Ich komme mir manchmal vor wie ein großer Pionier, das Ding von Null auf 100 in neun Monaten ist schon eine Herausforderung“, sagte der Leiter über die Aufbauphase. 180 neue Stellen sind dafür ausgeschrieben worden, die meisten davon sollen in Brandenburg besetzt werden.

Die Nachfrage sei trotz hoher Anforderungen an die Arbeit gut gewesen, sagte Birgelen. Er gehe davon aus, dass die noch offenen, teils sehr stark spezialisierten Stellen bis Sommer besetzt werden könnten. Dafür wird teils Fach-, Auslands- und Fremdsprachenkompetenz erwartet.

Der Diplomat Georg Birgelen war zuletzt Botschafter im Libanon. Zuvor war er als Diplomat in Moskau und Istanbul im Einsatz. Er ist von Bundesaußenminister Heiko Maas mit dem Aufbau der Behörde betraut worden, die sich als Dienstleister für das Auswärtige Amt versteht.

Diplomatenwohnungen und Fördermittel

Das BfAA sei in sechs Fachbereiche aufgeteilt, erläuterte Birgelen. Sie kümmern sich um Liegenschaften und Diplomatenwohnungen des Bundes im Ausland, um die Bewilligung von Fördermittlen für kulturelle Austauschprojekte oder humanitäre Hilfe, um Personalfragen und um Visa-Angelegenheiten für Fachkräfte aus dem Ausland. Die in Bonn ansässige Abteilung für die Auslandsschulen soll perspektivisch auch an die Havel geholt werden, kündigte Birgelen an. Das wird aber erst frühestens in fünf Jahren soweit sein.

In der Zwischenzeit müsse erst einmal Platz geschaffen werden. Geplant sei ein Neubau in der Stadt, der energiesparsam und nachhaltig sein soll. Vorbild sei etwa das Umweltbundesamt in Dessau, dessen neues Dienstgebäude nach neuesten Umweltstandards geplant ist und seine eigene Energie selbst erzeugen soll.

Maas: Bis zu 1000 Mitarbeiter

Derzeit arbeitet die Behörde als Untermieter in den Räumen der Deutschen Rentenversicherung in Brandenburg/Havel. Zum August ist der Umzug in ein größeres Gebäude in der Kirchhofstraße geplant.

„Für eine effektive Außenpolitik ist es wichtig, dass diese Aufgaben so professionell und effizient wie möglich angegangen werden“, hatte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) im Januar zum Start der Behörde gesagt. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte die Ansiedlung einen „wichtigen Impuls“ zur Stärkung der Region genannt. Maas hatte perspektivisch bis zu 1000 Mitarbeiter für die Behörde in Aussicht gestellt.

Von Torsten Gellner