Revolution in der Kunsthalle Brennabor? Oder Plagiat? Die neue Ausstellung von Stefan Roloff, die ab kommenden Samstag zu sehen ist, ist weder das eine und keinesfalls das andere. Sie ist vor allem wunderschön, spannend, künstlerisch vielseitig und anspruchsvoll.

Niemals etwas wiederholen und niemals etwas abmalen, so lautet die Maxime des Künstlers. Also niemals ein Plagiat. Mit Revolution ist bei ihm kein politischer Umsturz gemeint, sondern sie bedeutet für den Künstler Roloff, etwas Neues anzufangen.

„Mir ist es wichtig, immer wieder neue Wege zu finden“, beschreibt er sein künstlerisches Streben. Seine Kunst hält den Moment der Zeit fest, in dem er mit der Realität in Kontakt war. „Realitätsspürend“ nennt er das, abbilden will er sie nicht.

Eine Deutung der Bilder im Hinblick auf Roloffs ureigenste Intentionen ist nicht möglich, da sie dem Betrachter nichts über seine Motivation erzählen können. Aber jeder kann sich beim Anschauen mit seinen eigenen Assoziationen auseinandersetzen.

Mit einem Gemälde in fröhlichen, mediterranen Farben erzählt Roloff nach eigenem Bekunden von seiner eigenen „Immigration“ – so lautet auch der Titel des Bildes. Das Thema Immigration vermittelt sich zwar auch dem Betrachter, aber der wird dazu vermutlich eher die Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer assoziieren.

Als Betrachter fragt man sich auch, welcher Realität Stefan Roloff mit einem Bild nachspürt, auf dem ein nackter Mann zu sehen ist, der am ganzen Körper mit langen Stahlstiften durchbohrt ist?

Stefan Roloff ist 1953 in Berlin geboren und hat an der Hochschule der Künste Berlin Malerei studiert. Nach dem Studium ging er auf Einladung des „ New York Institute of Technologie“ 1984 nach New York.

Dort schuf er den Film „Face“, mit dem er als Erster verschiedene Bildschichten einer Malerei sichtbar machte, indem er jede Veränderung Schicht für Schicht dargestellt hat. Roloff selbst spricht von der „Archäologie eines Bildes“. Dieses und auch ein zweites Video werden in der Kunsthalle Brennabor im Rahmen der Ausstellung auch gezeigt.

Stefan Roloff ist ein bemerkenswerter Mann. Von Kindesbeinen an sei ihm klar gewesen, dass für ihn einzig und allein die „Kunst“ als Beruf infrage kommt. „Ich hatte gar keine Wahl!“ Aber mit seinem Verständnis von Authentizität, die ihm strikt aufgibt, immer und ausnahmslos Neues zu schaffen, nie an etwas schon Dagewesenes anzuknüpfen, dürfte Roloff ganz im Sinne seiner Maxime in der Kunstwelt einzigartig sein.

Wie schwer das sei in einer Welt, wo scheinbar alles immer schon Mal da gewesen ist? Es sei trotzdem möglich, so Roloff: „Man kann immer eine eigene Form finden und in der eigenen Fantasie eine Idee entwickeln“, weiß der Künstler aus Erfahrung. „Ich arbeite aus meinem eigenen Selbst heraus.“

Die Ausstellung „Kunst ist entweder Plagiat oder Revolution“ ist ab Samstag, 20. Juni, von 13 bis 18 Uhr in der Kunsthalle Brennabor zu sehen. Sie endet am 26. Juli. Eine Vernissage gibt es wegen Corona nicht. Die Kunsthalle Brennabor ist von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

