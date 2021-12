Ziesar

Der CDU-Amtsverband Ziesar muss auf ein Mitglied verzichten. Bernd Gobel hat schriftlich den Austritt aus der Partei erklärt. Das bestätigte der Stadtverordnete gegenüber der MAZ. Mit seiner Abkehr von der CDU verlässt er außerdem die CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Er werde der Fraktion jedoch auch in Zukunft nahestehen, sagte Gobel. Eine Mitgliedschaft Gobels als Parteiloser in der CDU-Fraktion schloss Fraktionschef René Mertens dagegen aus. „Es kann keinen Eintritt nach einem Austritt geben“, stellte Mertens auf Nachfrage klar.

In erster Instanz verurteilt

Mit dem Austritt aus der CDU zieht Gobel die Konsequenzen aus der Debatte um seine Person in einem Strafverfahren. Weil er einen Rettungswagen absichtlich behindert haben soll, war der Ziesarer im Herbst vom Amtsgericht in Brandenburg zu drei Monaten Fahrverbot und 120 Tagessätzen zu je 100 Euro verurteilt worden. Gegen die erstinstanzliche Entscheidung hat Gobel Rechtsmittel eingelegt. Einen Termin in der Berufungssache vor dem Landgericht Potsdam gibt es noch nicht.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Parteiloser zurück

Auf Anraten der eigenen Partei und auf Druck der SPD in der Stadtverordnetenversammlung ließ Gobel sein Mandat als Abgeordneter bis jetzt ruhen. Als Parteiloser wolle er es wieder aufnehmen, kündigte der ehrenamtliche Kommunalpolitiker an. Aufgegeben hat Gobel dagegen sein langjähriges Ehrenamt als Vorsitzender der Verbandsversammlung im Wasser- und Abwasserzweckverband Ziesar (WAZV).

Rücktritt im Zweckverband

Bei der Verbandsversammlung am Montag teilte Verbandsvorsteher und Amtsdirektor Norbert Bartels den Rücktritt Gobels mit. Bei der Neuwahl, die bereits auf der Tagesordnung stand, wurde der Wolliner Bürgermeister Jens Haase zum Nachfolger gewählt. In die Amtszeit Gobels als Vorsitzender der Verbandsversammlung fällt der schrittweise Beitritt aller Gemeinden des Amtes Ziesar zum WAZV. Nach der Wende gab es einmal fünf verschiedene Aufgabenträger. „Es ist uns in den vielen Jahren gelungen, die Preise stabil zu halten. Darauf können wir stolz sein“, meinte Gobel rückblickend.

Von Frank Bürstenbinder