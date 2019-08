Die IHK Potsdam ist die größte Kammer in Ostdeutschland und die zweitgrößte bundesweit mit 77.110 Mitgliedsunternehmen.

Die Zahl der Ausbildungsverträge ist in diesem Jahr im Kammerbezirk um 9,5 Prozent gestiegen, sagt Ausbildungs-Geschäftsführer Wolfgang Spieß. In absoluten Zahlen beträgt das Plus 174 auf 2025 neue Verträge.

„Junge Menschen sollten sich nicht so häufig in Richtung Berlin orientieren, auch in der Potsdamer Kammer gibt es exzellente Ausbildungsbetriebe“, sagt Spieß.

Mit 172 neuen Lehrverträgen liegt die Stadt Brandenburg an der Havel auf dem Niveau des Vorjahres.