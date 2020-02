Brandenburg/H

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Opel am Mittwoch gegen 1.30 Uhr im Parkhaus am Tschirchdamm in Hohenstücken in Flammen aufgegangen. Die Berufsfeuerwehr verhinderte, dass weitere Fahrzeuge Feuer fingen.

Die Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Da nicht auszuschließen ist, dass Brandstifter gezündelt haben, ermittelte die Polizei im Umfeld. Bislang blieb die Sucher erfolglos.

Über das Ausmaß des Schadens liegen bislang keine Informationen vor. Offenkundig ist Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Polizei ermittelt. Quelle: Julian Stähle

Von MAZ