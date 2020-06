Brandenburg/H

Ein Renault hat am Mittwoch um 7.30 Uhr in Brandenburg an der Havel während der Fahrt Feuer gefangen. Die 33-jährige Fahrerin bemerkte in der Magdeburger Landstraße Rauch aus dem Motorraum aufsteigen. Sie hielt an, sogleich breiteten sich die Flammen im Motorraum des Wagens aus.

Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt.

Von MAZ