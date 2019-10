Brandenburg/H

Bei einem schweren Unfall in der Straße Brielower Grenze in Brandenburg hat es am Sonntagnachmittag einen Verletzten gegeben. Ein Auto war in einer Tempo-60-Zone gegen einen Baum geschleudert. Der Fahrer kam nach Angaben von Dienstgruppenleiter Andreas Friedrich verletzt ins Krankenhaus.

Die Polizei sperrte die Straße zunächst voll, dann leitete sie den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Angaben zur Unfallursache kann die Polizei derzeit noch nicht machen. Ein Abschleppwagen wurde alarmiert.

Von MAZonline