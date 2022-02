Auto gerät im Kreisverkehr Ziesar aus der Kurve und kracht gegen Sportplatzzaun

Ziesar

Ein Bürger hat die Polizeiinspektion Brandenburg am Sonnabend über einen Unfall informiert. Er hat sich kurz nach 23 Uhr am Kreisverkehr in Ziesar ereignet.

Die Beamten konnten feststellen, dass ein Auto von der Piste abgekommen war. An der Schopsdorfer Chaussee war der Wagen aus der Kurve geraten und dann geradezu mit dem Zaun des angrenzenden Sportplatzes kollidiert. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert.

49-Jähriger muss Führerschein abgeben

Schon im Zuge der Unfallaufnahme wurde bemerkt, dass der 49-jährige am Steuer wohl angetrunken ist. Beim Atemalkoholtest zeigte das Gerät 1,9 Promille an. Es wurde eine beweissichernde Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Es entstand Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Von René Gaffron