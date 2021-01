Brandenburg/H

Nach einer relativ ruhigen Silvesternacht musste die Brandenburger Berufsfeuerwehr am frühen Neujahrsabend zur Planebrücke in der Ziesarer Landstraße ausrücken. Dort war wieder einmal ein Pkw im Gleisbett gelandet. Ein Audi Cabrio kam aus Richtung Wilhelmsdorf. In Höhe des Bahnübergangs muss der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Dieser rutschte auf den Schienen entlang und stellte sich quer. Der Fahrer konnte sein Auto selbst verlassen, wurde aber von Rettungskräften ins Klinikum gebracht.

Auswirkungen auf Zugverkehr

Der Unfall hat Auswirkungen auf den Zugverkehr zwischen Magdeburg und Berlin. Die Strecke ist aktuell in beide Richtungen unterbrochen. Ein nachfolgender Zug konnte rechtzeitig gestoppt werden. Nach den Bergungsarbeiten muss ein Notfallmanager der Deutschen Bahn entscheiden, ob die Wiederaufnahme der Verbindung noch am Freitagabend möglich ist. Zuvor wird der Bereich nach Schäden an den Bahnanlagen untersucht. Auch der Straßenverkehr ist durch den Unfall behindert.

Immer wieder Unfälle

An der Planebrücke kommt es immer wieder zu Pkw-Unfällen. Zuletzt war vor ziemlich genau einem Jahr ein Berliner mit seinem Auto im Gleisbett gelandet. Nur zwölf Minuten später rammte damals ein Regionalexpress den Pkw. Der Fahrer konnte sich zuvor in Sicherheit bringen. Der Triebwagen entgleiste. Die Ursache für den aktuellen Unfall ist noch unklar. Unangepasste Geschwindigkeit ist nicht auszuschließen.

Von Frank Bürstenbinder