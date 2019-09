Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Skoda kollidiert mit Lastwagen Eine 71-jährige Skodafahrerin ist am Donnerstag in Brandenburg beim Einscheren auf die Rathenower Straße mit einem Lastwagen kollidiert. Offenbar hatte die Frau den Lkw übersehen.

Polizisten haben am Donnerstag einen Unfall in der Rathenower Landstraße in Brandenburg aufgenommen (Symbolfoto). Quelle: dpa