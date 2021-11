Auto ohne Versicherung in Brandenburg an Havel: Strafen für Halter und Fahrer

Brandenburg/H

Ein Autofahrer war am Wochenende in Brandenburg an der Havel mit einem nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassenen Opel Corsa auf Tour. Der Wagen hatte keinen Versicherungsschutz. Das teilte die Polizeiinspektion am Montag mit.

Ohne Versicherung in Brandenburg an der Havel auf Tour

Demnach fiel Polizisten der Wagen am Samstagmorgen vor dem Hauptbahnhof auf. Sie stoppten das Auto und kontrollierten dessen Fahrer. Die Abfrage ergab, dass der Versicherungsschutz bereits am 20. Oktober abgelaufen war.

„Da sich neben dem Fahrer auch der Halter des Fahrzeuges im PKW befand, wurden gleich Beide vor Ort über die Aufnahme einer Strafanzeige in Kenntnis gesetzt“, berichtete Polizeihauptkommissarin Cornelia Hahn.

Die Beamten hätten dann gleich an Ort und Stelle die Kennzeichen des Opels sichergestellt und den Insassen die Weiterfahrt mit diesem Wagen verboten. „Fahrer und Halter müssen sich nun wegen dieser Verkehrsstraftat verantworten“, heißt es aus der Inspektion.

Von MAZ