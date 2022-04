Autobahn A 2: Lastwagen brennt zwischen Brandenburg an der Havel und Netzen

Brandenburg/H

Ein Lastwagen ist am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A 2 in Brand geraten. Das teilte die Polizei mit. Das Unglück ereignete sich demnach um 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Brandenburg an der Havel und Netzen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Fahrer des Brummis konnte sich offenbar rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nach jetzigem Kenntnisstand sei niemand verletzt worden, hieß es aus der Direktion West.

Warum der Lastwagen Feuer fing, ist unklar. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem LKW um ein gasbetriebenes Fahrzeug. Es hat einen Planeauflieger. Der Lastwagen transportierte laut Polizei lediglich Leergut. Zunächst sei nicht auszuschließen gewesen, dass der LKW gefährliche Stoffe geladen haben könnte.

Autobahn A 2 in Richtung Potsdam gesperrt

Die Feuerwehr löschte den Brand. Während des Einsatzes musste die Autobahn in Richtung Potsdam teilweise voll gesperrt werden. Gegen 14 Uhr wurden die Sperrungen dann wieder aufgehoben.

Der bei dem Unglück entstandene Sachschaden ist noch unklar. Experten ermitteln jetzt die Summe sowie die mögliche Ursache des Feuers.

Von MAZonline