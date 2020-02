Autodieb auf der Flucht vor der Polizei verunglückt

Brandenburg/H

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr bemerkt eine Zivilstreife der Kriminalpolizei an der Rathenower Landstraße in Brandenburg/Havel, wie das Licht eines Autos ständiges an- und wieder ausgeschaltete wird.

Als sich die Streife den Wagen, der auf dem Gelände eines Autohauses steht, genauer ansehen will, fährt der Fiat plötzlich los. Die Polizisten nehmen daraufhin die Verfolgung auf und alarmieren weitere Kollegen.

Mit hoher Geschwindigkeit versucht sich der mutmaßliche Autodieb, auf der B 102 in Richtung Rathenow abzusetzen. In Fohrde biegt der flüchtende Fahrer im Kreisverkehr ab. Die Polizei ist immer noch nah an ihm dran.

Fahrer verfehlt Kurve

Als der verdächtige Fremde Tieckow erreicht, schätzt er offenbar eine Kurve falsch ein und kommt von der Straße ab. Der kleine Fiat geradeaus durch eine kleine Hecke, schleudert durch die Luft, schlägt auf einem Acker auf und kommt erst mehrere Meter später zum Stehen.

Der verletzte Mann wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht. Quelle: Cevin Dettlaff

Nach noch unbestätigten Angaben flüchtet der 46 Jahre alte Mann mit seinem verletzten Bein und einer Gehirnerschütterung und Platzwunde am Kopf zu Fuß weiter.

Daraufhin wurden Beamte der Hundestaffel hinzugerufen. Polizeisprecher Oliver Bergholz bestätigt, dass die Polizei den Verdächtigen festgenommen und ins Krankenhaus gebracht habe.

Inzwischen befinde er sich in Polizeigewahrsam. An dem mutmaßlich gestohlenen Fiat ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Von Cevin Dettlaff und Jürgen Lauterbach