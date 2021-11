Autodiebe in Brandenburg an der Havel: Täter stehlen VW-Bus

Brandenburg/H

Bislang noch unbekannte Täter haben in Brandenburg an der Havel einen VW-Bus gestohlen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Tat ereignete sich demnach am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 17.30 Uhr.

Der Besitzer habe das Fahrzeug am Morgen dort „ordnungsgemäß verschlossen“ abgestellt und am Abend, als er von der Arbeit zu dem Parkplatz zurückkam, seinen Augen nicht getraut, berichtete Polizeihauptkommissarin Cornelia Hahn von der Inspektion in Brandenburg an der Havel.

Der VW-Bus sei weg gewesen. Der 30 Jahre alte Besitzer habe dann die Polizei verständigt und eine Anzeige gegen die unbekannten Täter erstattet.

Kripo in Brandenburg an der Havel ermittelt

Wie die Autoknacker den Wagen stehlen konnten, ist laut Polizei noch unklar. Das sei jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kripo, erklärte die Polizeihauptkommissarin.

Die Polizei hat nach Angaben aus der Inspektion eine Fahndung nach dem gestohlenen VW-Multivan eingeleitet. Der Bus hat das amtliche Kennzeichen BRB-RM 880.

Der bei dem Autodiebstahl am Donnerstag entstandene Sachschaden war am Freitag noch unklar.

Von MAZ