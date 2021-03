Autodiebe stehlen Mazda aus Parkhaus in Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Autododiebe haben in Brandenburg an der Havel fette Beute gemacht. Die bislang noch unbekannten Täter stahlen aus dem Parkhaus am Güterbahnhof einen Mazda vom Typ CX5. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Tatzeit noch unklar

Die genaue Tatzeit ist demnach noch unklar. Die Besitzerin hatte den Wagen am Sonntag, 21. Februar, dort verschlossen abgestellt. „Als sie nun am Sonntag dorthin zurückkehrte, konnte sie bis auf einen leeren Platz nichts mehr vorfinden“, berichtet die Polizeihauptkommissarin Cornelia Hahn von der Inspektion in Brandenburg an der Havel. Das sei am 7. März gegen 16.30 Uhr gewesen. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen BRB- MX 555.

Fahndung nach dem Auto läuft

Wie die Täter den Mazda gestohlen haben, ist laut Polizei noch unklar und jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Eine Fahndung nach dem Wagen sei eingeleitet.

Der bei dem Diebstahl entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben aus der Inspektion mehrere zehntausend Euro. Die Kripo hat den Fall übernommen.

Von hms