Brandenburg/H

Am Dienstagnachmittag ist der Diebstahl eines Mazdas CX-5 gemeldet worden. Der 48-jährige Eigentümer aus Brandenburg an der Havel hatte das Fahrzeug am Montag gegen 14 Uhr im Dosseweg in Nord abgestellt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Als der Besitzer am Dienstag gegen 14.30 Uhr zu seinem Wagen wollte, war das Auto nicht mehr da. Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen BRB-DN 70 wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZ