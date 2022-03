Brandenburg/H

Die Polizei fahndet nach einem Skoda, der am Wochenende in Hohenstücken entwendet worden ist. Der Besitzer hatte seinen Wagen am Samstagnachmittag in der Kopenhagener Straße geparkt.

Als er am Montag zum Auto ging, war der Skoda fort. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Bislang lief die Fahndung ohne Erfolg.

Von MAZonline