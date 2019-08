Brandenburg/H

Ein 47-jähriger Brandenburger hat am Dienstagmorgen seinen geparkten Ford Mondeo in der Gertraudenstraße in Hohenstrücken vergeblich gesucht. Diebe stahlen den Wagen offenbar. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen BRB-NA 93 stand zwei Wochen auf einen öffentlichen Parkplatz, während der Halter im Urlaub war. Die Polizei gab das Auto in die Fahndung.

Weil der Wagen über die Keyless-Go-Funktion verfügt, wie ein anderes am Montag in Linthe gestohlenes Auto gibt die Polizei eine Warnung heraus: Sie rät, den Schlüssel nie in der Nähe der Haustür abzulegen. Das Funksignal sollte durch eine Aluminiumhülle abgeschirmt werden. „Machen Sie den Test, sollte sich das Fahrzeug nicht einmal dann öffnen, wenn Sie den abgeschirmten Schlüssel direkt neben die Fahrertür halten, haben auch Diebe keine Chance mit dieser Technik“, sagt Sascha Specker vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg. Der Komfortzugang könne auch deaktiviert werden vom Fahrzeughersteller oder einer Werkstatt.

Von MAZonline