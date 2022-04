Autofahrer in Brandenburg wird mit Glasflasche geschlagen

Brandenburg/H

In der Sankt-Annen-Straße wurde am Freitagabend gegen 21.15 Uhr ein Autofahrer angegriffen. Der 58 Jahre alte Mann befuhr mit seinem Pkw die Fahrbahn. Plötzlich überquerte ein Unbekannter vor seinem Auto die Straße, so dass der Fahrzeugführer eine Gefahrenbremsung einleiten musste.

Täter in Brandenburg auf der Flucht

Es kam zu einem Streit, infolge dessen die unbekannte männliche Person dem Autofahrer eine Glasflasche auf den Kopf schlug. Es kam zu einer Verletzung. Ein zweiter Unbekannter bewarf den Pkw mit einer weiteren Flasche. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Frank Bürstenbinder