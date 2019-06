Brandenburg/H

Am frühen Donnerstagnachmittag krachte es in Brandenburg an der Havel: Der 55-jährige Fahrer einesVW wollte von der Wilhelmsdorfer Landstraße nach rechts abbiegen und übersah dabei eine 54-jährige Radfahrerin.

Es kam zu einem Zusammenstoß, teilte die Polizei mit. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und ihr Fahrrad vor Ort gesichert abgestellt. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf.

Von MAZ