Brandenburg/H

Nanu, was ist das denn? Verwunderung und Staunen dürfte bei nicht wenigen Autofahrern geherrscht haben, die sich in den letzten Tagen auf das Abenteuer Zentrumsring eingelassen haben. Was ist passiert? Ganz einfach: Offenbar ist die Stadt Brandenburg im Zuge der umfangreichen Bauarbeiten rund um die schrottreife Brücke um eine ganze Straße reicher geworden. Denn ein provisorisch aufgestelltes Verkehrsschild weist nicht nur den Weg Richtung Potsdam, Bad Belzig und Genthin – sondern auch in die „Syllastraße“. Das Problem: die gibt es nicht.

Handelt es sich hier um ein Geschenk des Himmels? Eine milde Gabe von Bundesverkehrsminister Scheuer? Oder doch um einen Fauxpas des in Hoppegarten ansässigen und für die Straße zuständigen Landesstraßenbetriebes? Klar ist: Offensichtlich ist bei der Bestellung des Wegweisers ordentlich was schief gegangen. Gemeint sein kann hier nach intensiver Recherche der MAZ-Redaktion nämlich nur die altbekannte Spittastraße.

Von Philip Rißling