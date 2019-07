Brandenburg/H

Ein Disput zwischen einer Fußgängerin und einem Autofahrer ist am Montag um 11.25 Uhr in der Augustastraße in Brandenburg an der Havel eskaliert. Eine 24 Jahre alte Frau versuchte, als Fußgängerin für ihren Partner einen Parkplatz freizuhalten. Als ein 46-jähriger Autofahrer in die Parklücke einbiegen wollte, machte die Frau nach Polizeiangaben keinen Platz. „Es kam zum Disput, in dessen Folge der Mann langsam in die Parkfläche fuhr und die Dame leicht wegstieß“, so ein Polizeisprecher. Die Frau wurde dabei nicht verletzt.

Alarmierte Polizisten schlichteten zwischen den Streitparteien und schätzten ein, wer schuldhaft gehandelt hat.

Verdacht der Nötigung

Ermittelt wird nun gegen den Autofahrer wegen Nötigung. Auch Fußgänger, die Parklücken freihalten und blockieren, machen sich nach Polizeiangaben der Nötigung strafbar.

Die Polizei Brandenburg weist darauf hin, dass es grundsätzlich nicht erlaubt sei, Parklücken freizuhalten. Dabei sei egal, ob man als Fußgänger handele oder den Parkplatz mit Möbeln oder sonstigen Hindernissen blockiere.

Appell zur Rücksichtnahme

Werde eine Sondernutzung, etwa für Umzüge, benötigt, kann diese bei der Stadtverwaltung beantragt werden.

Auch wenn der Fahrzeugführer laut Polizei berechtigt ist, die Fläche zu nutzen, so kann er sich strafbar machen, wenn er den Fußgänger verletzt oder ihn nötigt, zur Seite zu gehen. Es gelte der Grundsatz der ständigen Vorsicht und Rücksichtnahme.

Von Marion von Imhoff