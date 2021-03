Brandenburg/H

Auf den Straßen der Region sind sie immer häufiger zu sehen: Elektro-Autos und Hybrid-Fahrzeuge. Seit Januar 2020 fördert die Bundesregierung den Kauf dieser Wagen mit mehreren tausend Euro, die Hersteller geben ebenfalls etwas dazu. Was sagen die Autohäuser in Brandenburg und Bad Belzig zu dieser Entwicklung? Wie ist die Nachfrage nach den E-Autos? Und ist die sogenannte Innovationsprämie der Bundesregierung von bis zu 6000 Euro ausreichend, um mehr E-Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen?

E-Auto-Preise nähern sich Verbrenner-Preisen

René Boob, Verkaufsleiter des Märkischen Autohauses in Bad Belzig, hält „dieses Engagement der Bundesregierung für die E-Mobilität grundsätzlich für ausreichend“, so der 47-Jährige. „Mit der Reichweite, die die Fahrzeuge mittlerweile haben, reicht es den Kunden auch, dass sie sie zu Hause laden können.“ Das merke er an der Nachfrage der Kunden. Die sei nach Beginn der Innovationsprämie zwar nur langsam gestiegen. Aber seit Ende des letzten Jahres laufe der Verkauf gut. Der Anteil der E-Fahrzeuge im Verkauf des Märkischen Autohauses habe deutlich zugenommen. Und die Nachfrage steige stetig. Das liege auch an den Preisen der Wagen. „Sie haben sich den Verbrennern mittlerweile angepasst, sodass sie immer attraktiver werden“, so Boob.

Der Verkaufs- und Betriebsleiter des Autohauses Böttche, Lars Haseloff (44), ist weniger optimistisch. Zwar sagt auch er: „Die Innovationsprämie ist sicherlich ein guter Effekt.“ Aber man dürfe nicht vergessen, dass viele E-Fahrzeuge 2020 und 2021 erst auf den Markt kämen. „Die Hersteller sagen, dass sie bis 2023 jedes Modell als E-Modell zu Verfügung stellen wollen. Es entsteht also gerade erst ein Wettbewerb“, so Haseloff. Das berücksichtigt, bedauert er, dass die Innovationsprämie zunächst nur bis zum 31. Dezember 2021 laufen soll.

Haseloff: „Ladeinfrastruktur wächst langsamer als E-Fahrzeug-Markt“

Auch in den zu Böttche gehörenden 20 Autohäusern in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ist die Nachfrage gut, sagt er. Dass demnächst noch mehr Menschen mit E-Fahrzeugen und Hybridwagen unterwegs sein könnten, könnte ein Problem vor allem in einer Hinsicht werden. „Wir kommen an Grenzen, weil in einigen Regionen die Ladeinfrastruktur von den Kommunen nicht ausreichend berücksichtigt wurde“, sagt er, „wenn wir da weiter wären, hätten wir schon jetzt eine viel größere Nachfrage bei den Kunden.“ Zusammenfassend urteilt er: „Die Ladeinfrastruktur wächst langsamer als der E-Fahrzeug-Markt.“

Die Kunden, die sich bei ihm beraten lassen, hätten ihre Entscheidung allerdings meist bereits getroffen. Sie seien sehr gut informiert und hätten bereits im Vorfeld abgewogen, ob ein E-Fahrzeug zu ihrem Lebensstil passt, ob sie also ausreichend Gelegenheiten haben, ihr neues Auto zu laden. „Die einzige Befürchtung, die die meisten haben, ist die Reichweite im Urlaubsfall“, so Haseloff. Mit einer durchschnittlichen Reichweite von 200 Kilometern kommen die meisten elektrisch betriebenen Autos nicht weit, wenn es in die Ferien gehen soll. „Die Leute können sich dann jederzeit im Bedarfsfall einen Verbrenner bei uns mieten.“

Hersteller kommen mit Produzieren nicht hinterher

Dass die Ladeinfrastruktur langsam wachse, dafür hat Daniel Priebs vom Autohaus Mothor in Brandenburg Verständnis. „Ich halte es für gut, dass dieses Geschäft langsam hochgefahren wird“, sagt er, „auch bezogen auf die Reichweite. So wird das Thema E-Mobilität nach und nach immer attraktiver für die Menschen.“ Die Nachfrage kann derzeit ohnehin nicht befriedigt werden. So wollen in seinem Autohaus mehr Menschen E-Autos kaufen als zur Verfügung stehen. „Die Fahrzeuge sind derzeit nicht so verfügbar wie Verbrenner.“ Weil die Hersteller mit dem Produzieren nicht hinterher kommen, verteilen sie ihre Wagen nach Quoten. Und die hängen davon ab, wie viele Autohäuser ein Land hat und wie groß die Autohäuser sind. Und so kommen auch im Autohaus Mothor weniger E-Autos an als nachgefragt werden.

Auch Daniel Priebs ist überzeugt: „Die Ladeinfrastruktur muss bundesweit vorangetrieben werden. Die größten Bedenken unserer Kunden sind einfach, nicht immer und überall laden zu können.“ Was Brandenburg betrifft, zeigt er sich schonmal zufrieden. „Hier im öffentlichen Raum gibt es einige Optionen. Auch bei uns auf dem Gelände steht eine Ladesäule, die für jeden zugänglich ist und in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken entstanden ist.“

