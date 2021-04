Brandenburg/H

Die Geschäftsführer der beiden Mercedes-Händler in Hagen und in Hamburg bestätigen nun auch ganz offiziell ihr gemeinsames Geschäft im Bundesland Brandenburg. Das Autohaus Jürgens trennt sich zum 1. Juli 2021 von seinen drei Verkaufs- und Service-Centern in Brandenburg an der Havel, Wittstock und Neuruppin.

„Diese Center werden in Zukunft von Nord-Ostsee Automobile fortgeführt, das damit auf 20 Center und 1200 Mitarbeiter wächst“, teilen beide Daimler-Vertragspartner an diesem Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die MAZ hatte am Montag über den Deal berichtet.

Gemeinsam mit dem Autohaus-Jürgens-Geschäftsführer Frank Döhring betonen die Geschäftsführer von Nord-Ostsee Automobile, Christian Splett-Henning und Ulf Jungjohann, dass es bei dieser Entwicklung nur Gewinner gebe.

„Wir freuen uns sehr auf die Fortführung der drei wirtschaftlich starken Betriebe und die Aufnahme der neuen Kolleginnen und Kollegen im Team Nord-Ostsee Automobile“, heißt es wörtlich.

Das Autohaus Jürgens ergreife im Gegenzug die Chance, sich stärker auf sein Kerngebiet in Nordrhein-Westfalen zu konzentrieren. Dort möchte man das Ergebnis des Vorjahres, des erfolgreichsten Jahres der 102 Jahre alten Firmengeschichte, noch übertreffen.

Hervorragender Arbeitsplatz sicher

Den rund 150 Jürgens-Beschäftigten in den Brandenburger Häusern, darunter 26 Auszubildende, sei auch weiterhin ein hervorragender Arbeitsplatz sicher, betont der neue Eigentümer, der die Standorte zur Jahresmitte übernimmt.

Bereits bei vorherigen Akquisitionen habe Nord-Ostsee Automobile gute Erfahrungen sammeln können, heißt es in der Erklärung vom 14. April.

75 Minuten Fahrt

Von seinen östlichen Centern in Schleswig-Holstein und Hamburg lasse sich das neue Gebiet in Brandenburg bereits in 75 Minuten erreichen, versichern die neuen Herren im Hause. Dieses sportliche Ziel auf der Strecke zwischen Hamburg und Wittstock, für die üblicherweise 100 Minuten benötigt werden, könnte in einem Mercedes AMG tatsächlich erreicht werden. Denn ein solches Modell schafft Höchstgeschwindigkeiten jenseits der 300 Stundenkilometer.

Dass der Käufer die im Vergleich zur Jürgens-Zentrale in Hagen größere räumliche Nähe betont, hat durchaus eine Bedeutung. Denn die Daimler AG strebt seit einigen Jahren an, dass sich die Zahl ihrer Vertragshändler verringert und sich dabei regionale Cluster bilden, so wie bei der Jürgens-Gruppe im südlichen Westfalen und dem Autohaus Nord-Ostsee im Großraum Hamburg.

Erster Verkaufsversuch vor zwei Jahren

Das Mercedes-Benz-Vertriebsnetz befindet sich schon seit einigen Jahren in der Konsolidierung. Der Hersteller trennte sich in der jüngeren Vergangenheit von mehreren Dutzend Standorten und senkte die Zahl der Vertriebs- und Servicepartner.

Branchenkenner berichten, dass sich die Jürgens-Gruppe bereits vor etwa zwei Jahren um den Verkauf ihrer Brandenburger Center bemüht habe. Das sei nicht spurlos an der Belegschaft vorbeigegangen. Mehrere Beschäftigte in der Havelstadt hätten die Jürgens-Gruppe seither verlassen.

Mercedes-Händler aus der Nachbarschaft galten seinerzeit als Anwärter auf die Brandenburger Standorte. Doch die damaligen Verhandlungspartner wurden sich ganz offenkundig nicht einig. Das ist jetzt anders.

Lob von Daimler

Mit Nord-Ostsee Automobile geht eine Firmengruppe in Brandenburg an den Start, welche die Zeitschrift Focus Money den Angaben zufolge mehrfach zum besten Arbeitgeber und zum besten Ausbildungsbetrieb Deutschlands in der KFZ Branche gekürt hat. Auch die Daimler AG schätze das „Team aus dem Norden“ wegen seiner „höchsten Kundenloyalität“.

„Auch die stabil hohen Marktanteile von Nord-Ostsee Automobile dürften im Interesse des Herstellers liegen“, erklären Splett-Henning und Jungjohann selbstbewusst.

Von Jürgen Lauterbach