Brandenburg an der Havel - Autos runter vom Neustädtischen Markt: So will Scheller die City beleben Seit 15 Jahren fristet der Neustädtische Markt im Herzen der Brandenburger Neustadt sein tristes Dasein als Parkplatz. Niemand hat sich bisher getraut, das Bauland in bester Lage anzugehen, nachdem ein halbes Jahrzehnt das „Loch“ zum Trauma der Stadt geworden war. Doch OB Steffen Scheller will das heiße Eisen anfassen.

So sieht es aus, wenn an einem Sonntagnachmittag vergleichsweise wenige Autos auf dem zentralen Platz in der Brandenburger Neustadt parken. Mit Wohlfühlen und Aufenthaltsqualität hat das wenig zu tun. Quelle: Foto/Archiv: Tino Klitzke