Axel Brösicke: Jörg Meuthen war ein Garant gegen rechtsextreme Auswüchse

Brandenburg /H

AfD-Chef Jörg Meuthen hat am Freitag seinen Austritt aus der Partei verkündet. Zur Begründung sagt er: „Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und es schlägt eigentlich permanent hoch.“ Die AfD stehe zudem nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Gegenüber der MAZ äußert sich Axel Brösicke zu Meuthens Rückzug. Er zählt zu den Gründungsmitgliedern der AfD in Brandenburg an der Havel, ist AfD-Fraktionsvorsitzender in der Stadtverordnetenversammlung und unangefochten das Gesicht seiner Partei in der Stadt.

Überrascht Sie Meuthens Entscheidung?

Axel Brösicke: Für mich ist sie ein Schock. Ich denke, sein Austritt hat viel mit persönlichen Verletzungen im Bundesvorstand zu tun. Die Aufstellung von Max Otte als Bundespräsidentenkandidat durch die AfD wird da den Ausschlag gegeben haben. Ich halte es für unglaubwürdig, wenn jemand nach sechs Jahren Vorsitz erkannt haben will, dass ein Großteil der eigenen Partei nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Ich erlebe in der Partei ein anderes Bild.

Also sind Sie durch seinen Austritt nicht selbst ins Grübeln gekommen, ob Sie in der Partei noch richtig sind?

Doch schon. Wie gesagt, es war ein Schock für mich. Jörg Meuthen hat mich im Bundestagswahlkampf persönlich unterstützt. Er war eine Art Gallionsfigur für mich und in gewisser Weise auch ein Garant gegen rechtsextreme Auswüchse und gegen Geschichtsklitterung. Da muss man sich selbst hinterfragen: Ist man in der Partei noch richtig und besteht die Chance, die AfD weiter in eine Richtung zu entwickeln, für die man selbst steht? Ich habe aber den festen Glauben, dass wir eine freiheitlich-bürgerliche Partei sind.

Besteht die Gefahr, dass die AfD durch Meuthens Austritt weiter nach rechts rückt?

Das ist jetzt nicht persönlich gegen Sie gerichtet, aber nach Lucke hieß es die AfD driftet nach rechts, nach Petry wurde das gesagt und jetzt heißt es nach Meuthen, die AfD steure weiter nach rechts. Wir sind angeblich so oft nach rechts abgedriftet, da müssten wir ja links wieder rauskommen. Man muss auch mal hinsehen, wie es in der Partei tatsächlich aussieht. Und es ist so: Der Flügel ist aufgelöst. Herr Höcke ist leiser geworden, Parteimitglieder, die dem Flügel zugewandt waren, haben erkannt, dass das nicht der richtige Weg ist und wir eine freiheitlich-demokratische Partei sind. Ich habe den Glauben, dass wir diesen Weg konsequent weitergehen werden.

Können Sie dennoch verstehen, wenn Mitglieder der AfD mit Meuthens Austritt den Rücken kehren?

Natürlich steht man unter gesellschaftlichen Druck, wenn man in der AfD ist. Es wird den einen oder anderen geben, der diesen Druck nicht aushält, weil er sich nicht ständig dafür rechtfertigen will, dass er in der AfD ist. Von daher kann man niemandem böse sein, der diesem Druck nicht standhält.

Verspüren Sie diesen Druck auch selbst?

Ja, ständig. Ob das jetzt im Sportverein ist – auch wenn ich doppelt so lange Trainer wie in der AfD bin. Das betrifft auch Freunde, die nicht mehr mit mir Biertrinken gehen, weil sie sonst mit irgendwelchen anderen Leuten aus der Stadt Ärger kriegen.

Wie gehen Sie damit um?

Ich muss mir jeden Morgen beim Zähneputzen selbst in die Augen gucken. Für das, was ich mache, bin ich verantwortlich. Ob das jedem gefällt oder jeder der gleichen Meinung ist wie ich, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich kämpfe für meine Ideale, so wie alle anderen für ihre kämpfen.

Meuthens Co-Vorsitzender Tino Chrupalla sagt in einem ARD-Interview, die Spaltung der AfD sei mit Meuthens Austritt beendet. Wie sehen Sie die Zukunft der Partei?

Meuthen hat im letzten halben Jahr und auch im Wahlkampf nicht für Zusammenhalt in der Partei gekämpft, sondern es ging ihm oft darum, unliebsame Menschen aus der Partei auszugrenzen. Insofern hat Herr Chrupalla sicherlich recht. Inwiefern die Spaltung der Partei jetzt vorbei ist, hängt davon ab, wie man Spaltung definiert. In jeder Partei gibt es unterschiedliche Lager – das ist auch bei den Grünen, Linken und der SPD so.

Von Franziska von Werder