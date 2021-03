Brandenburg/H

Die AfD der Havelstadt Brandenburg will mit dem Kandidaten Axel Brösicke in den Bundestagswahlkampf ums Direktmandat ziehen. Am Wochenende wurde der Direktkandidat für die Wahl im September im Wahlkreis bestimmt. Gewählt wurde der AfD-Fraktionsvorsitzende der Stadt Brandenburg. Alle vier im Wahlkreis ansässigen Kreisverbände sicherten ihm die Unterstützung zu.

Axel Brösicke, Britta Kornmesser und Jean Schaffer (von links) im Landtagswahlkampf. Quelle: André Großmann

Zu den Gründen für die Kandidatur befragt, sagte der Industriemechaniker (45), dass „zwischen den vielen Doktoren, Millionären und Studienabbrechern eine ganz wichtige Stimme fehlt. Nämlich die Stimme aus der Mitte der Gesellschaft.“

Die glaubt er für die Stadt Brandenburg geben zu können. An wen diese Botschaft geht ist klar: Für die CDU sitzt im Deutschen Bundestag die Abgeordnete Dietlind Tiemann die auf die Wiederwahl hofft. Für die SPD wird Sonja Eichwede antreten. Anders als die Ökonomin Tiemann ist die Juristin Eichwede vor Ort noch unbekannt.

Die AfD glaubt mit Brösicke einen Kandidaten zu haben, der Kurzarbeit oder die Suche nach bezahlbaren Kita-Plätzen oder die Probleme der Kinder und Jugendlichen in einem schlechter werdenden Bildungssystem aus eigener Erfahrung kennt. Auch die Situation der Sportvereine müsse verbessert werden, sagte der langjährige Trainer. Dass sich Brösicke in dem kleinen Kreis potentieller Bewerber ums Direktmandat würde durchsetzen können, hatte sich seit geraumer Zeit abgezeichnet.

Axel Brösicke (AfD) Quelle: privat

Brösicke präsentiert sich seit Jahren als konservativer aber nicht extrem rechter Teil seiner Partei in der Öffentlichkeit und bezog mehrfach klar Stellung gegen Rechtsaußen wir Kalbitz und Höcke.

Gleichzeitig demonstrierte Brösicke erst am Mittwoch zur Stadtverordnetenversammlung das gute Verhältnis seiner Afd-Fraktion zu anderen Parteien und Bündnissen, als man sich mit CDU- und FW-Vertreten vor der Sitzung wenig corona-like umarmte um dann gemeinsam Kaffee aus AfD-Bechern zu trinken.

Zünglein an der Waage

Brösicke ist in der Brandenburger Lokalpolitik durchaus anerkannt, bei der Landtagswahl hängte er vor zwei Jahren den CDU-Kandidaten Jean Schaffer ab und musste sich nur der SPD-Direktkandidatin Britta Kornmesser mit fünf Prozent weniger Stimmen geschlagen geben.

In der SVV ist Brösickes Fraktion mit sieben Stimmen bisweilen das Zünglein an der Waage. Auch wenn die CDU und die FW auf der einen und SPD, Linke und Grüne auf der anderen Seite offiziell widersprechen: Die jeweiligen Lager haben schon nur mit AfD-Stimmen eigene Vorschläge durchsetzen können.

Politik unter der Lupe

Bleibt das so, könnte das für Dietlind Tiemann zur Gefahr werden. Die frühere Brandenburger Oberbürgermeisterin ist die Favoritin im Wahlkreis 60. Doch mit Brösickes Kandidatur wird der Fokus der Aufmerksamkeit auch darauf gelegt, wie es CDU und AfD in der Havelstadt halten. Brösicke schätzt, wie er sagt, Tiemann sehr.

Insgesamt bekannte er sich in seiner Bewerbungsrede klar „zu den christlichen Werten und Traditionen unseres Landes, die es zu schützen und zu erhalten gelte.“ Wer nach Deutschland einwandere oder hier Schutz suche, habe diese zu achten und zu respektieren. Brösicke forderte das „sofortige Zurückfahren unsinniger Corona-Maßnahmen“ und die Öffnung des Einzelhandels. Man dürfe das Sterben der „Innenstädte nicht widerstandslos in Kauf nehmen. Es gelte jetzt, Risikogruppen zu schützen und das normale Leben weitgehend wieder zu ermöglichen.“

Von Benno Rougk