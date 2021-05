Axxon: Hotelier Witzel ist wieder Herr im eigenen Haus

Brandenburg/H

Der Unternehmer und Immobilienbesitzer Otto Friedrich Witzel hat nach jahrelangem Rechtsstreit mit dem Betreiber sein Axxon-Hotel und den benachbarten Stahlpalast wieder komplett in seinem Besitz, teilt er am Freitag der MAZ mit.

Pächter hat nun Hausverbot

„Bereits am 7. Mai wurde das Hotel mit Hilfe der Gerichtsvollzieherin Daubitz-Bergemann geräumt. Pächter Cavit Muhtar wurde rausgesetzt, er hat zudem Hausverbot“, sagt Witzel. Seit Mitte Juli 2016 hatte Muhtar das Hotel geführt, seine Firma trat erst unter dem Namen FM Hospitality auf, jüngst als ND Verwaltungs- und Management GmbH in München.

Alle Mitarbeiter übernommen

„Ich habe alle anderen Mitarbeiter komplett übernommen“, sagt Witzel nun. Dem Vernehmen nach soll er auch seinen Vertrauten Thomas Niebel wieder als Hoteldirektor eingesetzt haben. „Wir wollten die Sache nach dem endlosen Streit nun geräuschlos über die Bühne bringen.“

Streit bereits nach Wochen

Schon wenige Wochen nach der Übernahme hatte Witzel ihm schon wieder gekündigt, es soll Unstimmigkeiten bei den Pachtzahlungen gegeben haben, zudem habe sich der Betreiber nicht um den Erhalt der Vier-Sterne-Klassifizierung gekümmert, es soll massive Probleme bei der Gästebetreuung gegeben haben. Ins das in die Jahre gekommene Haus sei auch nichts investiert worden. Seitdem tobt die juristische Auseinandersetzung, Muhtar soll eine Entschädigung gefordert haben, die Witzel ihm allerdings verweigerte.

Schwieriges Mieten für Kommune

Der Streit führte sogar zur absurden Situation, dass die Stadtspitze anfangs gar nicht gewusst hatte, mit wem sie denn nun den Mietvertrag zum aktuellen Impfzentrum im Stahlpalast abschließen sollte. „Ich konnte nicht Vertragspartner sein, weil ich zwar Eigentümer, aber zu diesem Zeitpunkt nicht im tatsächlichen Besitz der Immobilie gewesen bin.“

Geld aufs Treuhandkonto

Den Mietvertrag hat die Stadt mit Muhtars Gesellschaft abgeschlossen, die fällige Miete wurde bislang auf ein Notaranderkonto (Verwahr- oder Treuhandkonto) überwiesen. Dort sollte das Geld bis zum Klären des Rechtsstreits liegenbleiben, offensichtlich ist jetzt alles geklärt.

Witzel ist nun an Stelle Muhtars in den Vertrag mit der Stadt beziehungsweise mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg KVBB eingetreten. Der Bestand des Impfzentrums ist also gesichert.

Kommune betreibt Impfzentrum

Die KVBB zieht sich aus dem Impfzentrum Ende Juni zurück, die Stadt betreibt es ab dem 1. Juli in Eigenregie weiter. Offiziell läuft der Mietvertrag bis zum 30. Juni, verlängert sich aber immer wieder um jeweils einen Monat, so lange die Stadt nicht kündigt. Die Kommune geht allerdings derzeit von einem Betrieb bis zum Jahresende aus.

Von André Wirsing