Azubis zaubern Süßwaren für Obdachlose

Brandenburg/H

Neun Jahre lang haben die Auszubildenden des Oberstufenzentrums „ Alfred Flakowski“ die Bewohner des Obdachlosenheimes in der Vorweihnachtszeit zu sich eingeladen und sie mit einem Drei-Gänge-Menü bewirtet. Das ist in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht möglich. Ausfallen lassen wollte das OSZ-Team die Aktion für bedürftige Menschen aber auch nicht.

Lieferung nicht möglich

„Wir haben lange überlegt, ob wir das Menü beispielsweise in die Unterkunft liefern. Aber da dürfen auch nicht alle in den Speisesaal, es wäre ein Problem geworden mit dem Warmhalten des Essens, weil wir dort nicht so gute Voraussetzungen haben wie hier“, erzählt Ausbilderin Angelika Wenzel.

Anzeige

Zur Galerie Ein Drei-Gänge-Menü für die Bewohner des Obdachlosenheimes können die Azubis am Flakowski-OSZ in diesem Jahr nicht zaubern, aber selbstgemachtes Konfekt, Plätzchen und Stollen wärmen auch das Gemüt.

Das Geschenktüten-Team

Unter Führung der Vize-Schulleiterin Beate Titze sammelte sich dann eine Mannschaft, die an einer Ersatzlösung arbeitete und sich mit dem Hausleiter des Wohnheimes Heinrich Holzrichter abstimmte. So sollen die Bewohner in diesem Jahr Geschenktüten erhalten. Darin sind praktische Dinge wie warme Einlegesohlen, Duschbad und Körperpflegeprodukte, selbstverständlich Schokolade.

Selbstgemachtes ist ein Muss

Aber es sollte auch etwas Selbstgemachtes sein. In einer Berufsschule, die junge Menschen zu Konditoren, Bäckern und Hauswirtschaftshelfern ausbildet, fiel dann die Auswahl nicht schwer. Die Konditoren schufen recht anspruchsvolles Königsberger Marzipankonfekt, die Bäcker fertigten unter Anleitung von Jens Koloska, der selbst 30 Jahre eine Bäckerei betrieben hat, nach dessen altem Rezept 52 Rosinenstollen von jeweils 500 Gramm Gewicht. Und die Hauswirtschaftshelfer stellten Mürbeteig her und stachen Plätzchen aus, die sie am Ende noch verzierten.

Projekt und Ausbildung verbunden

Das Alles kam am guten Ende in Plastiktütchen, und die angehenden Backwaren-Fachverkäufer verpackten alle Waren in große Weihnachtstüten. Groß überreden mussten die Ausbilder die jungen Menschen nicht. „Wir haben es zu Projekttagen gemacht, haben gemeinsam Rezepte entwickelt und nutzen es auch zu praktischer Ausbildung. So müssen die Azubis beispielsweise bei den Plätzchen die Mengen je Blech berechnen“, sagt Ausbilder Karl Wirth.

„Es ist für die jungen Menschen auch eine Abwechslung, besser als sechs Stunden theoretischer Unterricht am Stück. Sie wollen sich nach dem Lernen auch bewegen und etwas tun. Da kommt ihnen ein Backen außer der Reihe sehr gelegen“, sagt Angelika Wenzel.

Traumberuf Bäcker

Mahmoud Ayaz ist zwar schon 35 Jahre alt, lernt jetzt seinen Traumberuf als Bäcker, vorher war er Verkäufer. „Ich habe auch in meinem Ausbildungsbetrieb schon Stollen gebacken, es macht mir Spaß.“ Ähnlich sieht es David Nikolas Brand (19): „Seit ich fünf Jahre alt war, wollte ich schon Bäcker werden.“ Bei der Bäckerei Röhe am Gorrenberg hat er schließlich einen Ausbildungsvertrag bekommen. Erst jüngst hat er seinen kleinen Bruder zu dessen dritten Geburtstag mit einem selbstgebackenen Kuchen überrascht.

Hilfe für die Helfer

Das Oberstufenzentrum hat auch Hilfe bekommen, um die Aktion Nikolausbescherung, die in der Praxis auf den 4. Dezember vorverlegt ist, realisieren zu können. Die Brandenburger Bank hat Geld gegeben, Bäcker Röhe hat mit Material geholfen und das Kollegium hat die Schokoladenartikel spendiert.

Von André Wirsing