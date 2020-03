Unnötig und umweltschädlich: Grünen kritisieren Ausbaupläne für B 102

Brandenburg/H

Der Ausbau der 5,3 Kilometer langen Strecke der Bundesstraße 102 zwischen dem Kreisverkehr in Fohrde und dem nördlichen Ortseingang von Brandenburg an der Havel an der Rathenower Landstraße ist nicht notwendig und kann aufgegeben werden.

Grünen-Kritik: Amt arbeitet mit veralteten Zahlen

Klaus Hoffmann, Stadtverordneter von B90/Grüne. Quelle: Rüdiger Böhme

Zu diesem Ergebnis kommen jedenfalls die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung. Im öffentlichen Anhörungsverfahren des Landesamtes für Bauen und Verkehr schrieb Fraktionschef Klaus Hoffmann: „Die zugrunde liegende Annahme über die Zunahme des Verkehrs auf 12.000 Fahrzeuge pro Tag teilen wir nicht. Die Straßenverkehrsprognose 2025 wurde 2009 veröffentlicht und basiert auf Zahlen von 2006. Sie muss validiert werden. Gegenwärtig haben wir kaum 7500 Fahrzeuge auf der Trasse, so dass ein weiterer Ausbau entbehrlich erscheint.“

Die Straße könne mindestens noch zehn Jahre im jetzigen Ausbaustand bleiben. Danach sollte erneut geprüft werden, ob ein weiterer Ausbau auf Grund gestiegener Fahrzeugzahlen gerechtfertigt sein könnte.

„Die Eingriffe in die Natur scheinen nicht nur vor diesem Hintergrund unverhältnismäßig und unnötig. Ebenso erscheinen die gegebenenfalls aufzuwendenden finanziellen Mittel in einem zweifelhaften Licht.“

Elf statt sieben Meter Breite

Nach den Plänen des Landesbetriebs Straßenwesen soll die Fahrbahn von durchschnittlich sieben Metern auf elf Meter verbreitert und um eine Spur ergänzt werden. Auf der Zusatzspur sollen wechselseitig Überhol-Zonen eingerichtet werden. Ähnliches gibt es bereits auf dem B-102-Abschnitt zwischen dem Gewerbegebiet Schmerzke und dem Anschluss Brandenburg an die BAB 2.

178 Bäume sollen fallen

Der Landesbetrieb Straßenwesen musste öffentlich machen, wie groß die Eingriffe in die Natur wären. So müssten beispielsweise 178 große und vitale Bäume gefällt werden, mehr als vier Hektar Lebensraum für Zauneidechsen fallen weg, ebenfalls gut 50.000 Quadratmeter an Biotopen.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Nach dem Wegfall der Pläne für eine bessere Autobahnanbindung für Rathenow und Premnitz sowie eine Südspange nach Kirchmöser soll zwar die B 102 ausgebaut und damit leistungsfähiger gemacht werden. Bislang ist eine Ortsumfahrung für Rathenow gebaut und eine für Premnitz geplant.

Zwischen Döberitz und Pritzerbe soll die Strecke „bestandsnah“ ausgebaut werden. Doch zwischen Pritzerbe und Fohrde ist ohnehin kein Ausbau möglich, weil die Trasse mit durch ein FFH-Gebiet führt. Die Flora-Fauna-Habitat-Zonen sind streng geschützt.

Auch in der Stadt gebremst

Auch innerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel kann aus verschiedenen Gründen der Ausbau an mehreren Streckenabschnitten – beispielsweise an der Fontanestraße oder an der Otto-Sidow-Straße – nicht in gewolltem Maße (Tempo-70-Zonen) erfolgen.

Ralf Krombholz, Stadtverordneter von B90/Grüne. Quelle: Rüdiger Böhme

Die ursprünglich versprochene Zeitersparnis durch einen Ausbau wird also gar nicht so hoch ausfallen wie erhofft und erwartet. „Wir sind durch die Stellungnahme des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC auf das Vorhaben aufmerksam geworden“, sagt der Stadtverordnete Ralf Krombholz ( Bündnisgrüne).

Der ADFC habe beispielsweise vorgerechnet, dass selbst eine Zeitersparnis von wenigen Sekunden auf der Strecke Fohrde-Brandenburg mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder aufgebraucht sei durch Wartezeiten an der neuen Ampel am Knoten Butterlake. Eine große Lichtsignalanlage ist nämlich ebenfalls Bestandteil der aktuellen Planungen.

Vollendete Tatsachen befürchtet

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) soll zu Krombholz gesagt haben, dass „nicht schon morgen mit dem Bauen begonnen wird“. Doch warnt der Grüne davor, dass mit dem Planfeststellungsbeschluss vollendete Tatsachen geschaffen werden – man müsse nur das fertige Papier selbst in ein paar Jahren nur aus der Schublade ziehen.

Landtagsfraktion soll helfen

Deshalb will die SVV-Fraktion es nicht nur bei ihrer schriftlichen Einwendung belassen. „Wir stehen in gutem Kontakt zur Grünen-Landtagsfraktion. Gemäß Koalitionsvertrag 2019 wird der Landesstraßenbedarfsplan einer Überprüfung unterzogen. Das ist notwendig und sollte abgewartet werden.“ Vielleicht komme man ja in Potsdam zu dem Ergebnis, dass der Ausbau gar nicht so sinnvoll sei.

Noch bis Mitte März sind im Internet auf der Seite des LBV die Pläne einsehbar und Einwendungen zulässig.

Von André Wirsing