Brandenburg/H

Aus der Not eine Tugend machen: Mit den jüngsten verkehrlichen Änderungen in der Packhofstraße hat sich auch der Sprecherrat der Bürgerinitiative Packhof eingehend befasst, sagt Sprecher Boris Angerer. „Seit 2018 sieht das städtische Parkraumkonzept vor, dass es in der nördlichen Neustadt keine Kurzeitparkplätze geben soll. Ziele sind, den Parksuchverkehr aus dem Stadtteil rauszuhalten und den Anwohnern, wenn auch in einem begrenzten Umfang, das Parken zu ermöglichen – wichtige Bedingungen für das geplante Wohngebiet am Packhof, das zu größeren Verkehrsbelastungen führen wird.“

Konzept ist umzusetzen

Der kurzfristige Wegfall vieler Parkplätze in der Packhofstraße aufgrund freizuhaltender Rettungswege sei der passende Anlass, das Parkraumkonzept endlich umzusetzen – und zwar konsequent und nicht halbherzig. Nur die Umwandlung aller Kurzeitparkplätze in Anwohnerparkplätze kompensiere den Wegfall der Parkplätze in der Packhofstraße. Diese können jetzt den Weg freimachen für eine Fahrradspur auf der Packhofstraße.

Klare Information gewünscht

„Eine Bitte an die Stadtverwaltung: Wünschenswert wären rechtzeitige und klare Informationen, wo man mit dem Auto parken kann, sowie schnelle Lösungen für alle Leute, die in die Innenstadt wollen“, ergänzt Angerer.

Denn mit den weggefallenen Parkplätzen und den anstehenden Neubauten an Packhof- und Eichamtstraße wird es schon eng für die Anwohner, ohne dass auf dem Packhof selbst irgendetwas gebaut worden ist.

Von André Wirsing