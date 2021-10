BKC feiert Prinzenball mit Schlagersängerin Ireen Sheer

Brandenburg/H

„Die ersten Würfel sind gefallen“ – das schreibt der Brandenburger Karnevals Klub (BKC) in seiner Ankündigung für den diesjährigen Prinzenball. Dieser soll am 6. November über die Bühne gehen. Und was wäre ein Prinzenball ohne Prinzenpaar? Laut Mitteilung des Vereins steht das neue Prinzenpaar für die anstehende Saison fest, verraten wird jedoch noch nichts. Auch einen Schirmherr für die Saison gibt es demnach bereits.

Voraussetzung für die Durchführung des Prinzenballs im Brandenburger Theater ist die Einhaltung der 2G-Regel. Damit gilt für alle Teilnehmer – ob Gast, Auftretender, Veranstalter oder Bedienung –, dass man genesen oder gegen Covid-19 geimpft sein muss. Wer dann drin ist, bekommt ein sicherlich kurzweiliges Programm geboten – und einen Namen, der in der Musikwelt seit Jahren bekannt ist. Wie BKC-Pressesprecherin Anett Rostalski mitteilt, wird zum Start in die 58. Saison des Klubs am 6. November Ireen Sheer auf der Bühne des Brandenburger Theaters stehen.

Kartenbestellungen zum Preis von 77 Euro pro Person sind unter der 03381/663284 oder 03381/72400 sowie per Mail unter kontakt@bkc1964ev.de ab sofort möglich.

