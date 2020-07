BMK Kranservice in Brandenburg an der Havel seit 30 Jahren im Geschäft

Brandenburg/H

Sie ragen in den Himmel und heben schwere Lasten, die Kräne des Brandenburger Montage- und Kranservice, kurz BMK. Jeder kennt die rot-weißen Kolosse, bleibt staunend stehen, wenn sie ihre Arme ausfahren. Sie sind in ihrer Heimat, der Stadt Brandenburg an der Havel, sowie rund um und in Berlin auf zahllosen Baustellen nicht mehr wegzudenken.

Immerhin heben die Kräne des BMK jetzt seit genau 30 Jahren die schweren Lasten in die Lüfte. Ganze drei Tage nach der Währungsunion, genau am 3. Juli 1990, gründete Joachim Förster das Unternehmen aus dem damaligen Bau- und Montagekombinat Ost in der Wilhelmsdorfer Landstraße.

Anzeige

Sie feiern 30 Jahre ihr erfolgreiches Unternehmen BMK. Chefin Susan Harder, Gründer Joachim Förster (Mitte) und Chef Alexander Förster. Quelle: Rüdiger Böhme

Weitere MAZ+ Artikel

„Wir haben damals keine Perspektive mehr für uns gesehen. Montage war nicht gefragt, so hatten wir die Idee, es selbst zu machen“, erinnert sich der Seniorchef. Er übernahm Personal, den Namen und den guten Ruf, für den er selbst seit vielen Jahren mit seiner Arbeit beim BMK Ost stand.

Der Start in die Marktwirtschaft war sehr schwer, hatte Joachim Förster davon doch ganz andere Vorstellungen. Also musste in Eigenverantwortung die Gründung realisiert werden. Er musste sich mit Finanzierungsfragen beschäftigen, Aufträge heranholen, die Firma aufbauen und viele Probleme bewältigen.

Dafür suchte er sich erfahrene und bewährte Mitarbeiter, die er persönlich kannte. Mit vier von ihnen und vier Kränen noch am alten Sitz des BMK Ost ging es dann mit Mut, Engagement und Zuversicht in die Marktwirtschaft.

Montage eines Schornsteines am Brandenburger Klinikum. Quelle: Rüdiger Böhme

Mit dabei war damals schon Peter Schäfer, der bis heute in der Firma ist und so auch sein ganz persönliches Jubiläum feiern kann. Zwei Jahre nach der Firmengründung zog man um und seit nun schon 28 Jahren hat das Unternehmen seinen Sitz im Industriegelände der Havelstadt. Dazu gehören drei weitere Niederlassungen in Strausberg, Oranienburg und Beelitz.

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen heute 36 Mitarbeiter, die mit ihren 16 Kränen nahezu jeden Auftrag erfüllen können. Dafür haben sie auch einen Kran, der sogar bis zu 220 Tonnen heben kann. So aufgestellt, können die BMK-Leute rings um und in Berlin sowie dem Land Brandenburg alles mit relativ kurzen Wegen abdecken.

„In der Region zu arbeiten, ist für uns optimal, und wir können auch wegen der Niederlassungen alles mit kurzen Wegen erledigen. Das war immer unsere Idee“, sagt Joachim Förster.

Viele Aufträge in Berlin

Ob beim Aufstellen des „Alten Fritz“ Unter den Linden in Berlin, am Citytunnel in Leipzig oder beim Bau des neuen Gebäudes an der Regattastrecke am Beetzsee, überall ist BMK dabei. So auch beim Bau unzähliger Baumärkte im ganzen Land, bei der Montage von Betriebsanlagen bei ZF und Riva, oder beim Einheben von Brückenelementen und bei der Montage von Windkraftanlagen.

Führungswechsel im Unternehmen

Vor sechs Jahren gab es dann im Unternehmen einen Führungswechsel. Die Geschwister Susan Harder, sie ist Juristin, und Betriebswirt Alexander Förster übernahmen die Geschäftsleitung von ihrem Vater Joachim Förster. Beide führen das Unternehmen erfolgreich weiter und freuen sich gemeinsam mit Partnern und Mitarbeitern auf das Jubiläum. Dabei wissen sie ihren Vater auch heute immer noch als guten Berater an ihrer Seite.

Am Freitag sind es dann 30 Jahre, von denen am Anfang nur die Zuversicht und der Mut der Fleißigen da waren. Heute ist BMK zwar immer noch da, aber mit einer gänzlich anderen Bedeutung und dennoch weiter mit gutem Ruf und Namen. Das sollte natürlich auch ausgiebig und mit allen gefeiert werden. Wegen der Coronakrise wird es aber nur einen kleinen eingeschränkten Jubiläumsempfang geben.

Von Rüdiger Böhme