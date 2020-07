Brandenburg/H

Mit 51 Jahren und nach 28 Jahren im Beruf in die Selbstständigkeit zu wechseln, das ist nichts, was man mal so nebenbei macht.

Thomas Lenze (51), der mit seinem langjährigen Kollegen Ulf Seraphim (41) am Jahresbeginn seine eigene Handwerksfirma gründete, war nicht nur gut vorbereitet auf diesen Schritt. Von Beginn an hat er sich ein Netzwerk gesucht – und es gefunden.

Anzeige

Kein Kaffeekränzchen

Freitagmorgen um 6.30 Uhr beginnt der freiwillige Pflichttermin für Thomas Lenze. Frühstücken im Hotel Axxon. Ein Vergnügen für den auf Heizung, Sanitär und Klimaanlagen spezialisierten Handwerksmeister. Aber kein Kaffeekränzchen, keine Zeitverschwendung.

Weitere MAZ+ Artikel

„Gut und straff strukturierte Gespräche“, wie Lenze sagt. Netzwerken als Geber und Nehmer mit Nehmern und Gebern. Zur goldenen Morgenstund’ versammeln sich die 28 Mitglieder des BNI-Chapters Brandenburg/Havel. Oft kommen Gäste hinzu.

Voneinander profitieren

BNI, das steht für Business Network International, ein 1985 in den USA gegründete Unternehmernetzwerk für Geschäftsempfehlungen. In dem seit gut drei Jahren bestehenden Unternehmerclub in Brandenburg/Havel wollen die Mitglieder voneinander profitieren.

Bei den wöchentlichen Treffen lernen sie einander kennen und schätzen. Sie suchen sich dort Geschäfts- und Kooperationspartner.

Geschäftlicher und persönlicher Mehrwert

Das sind Handwerker und andere Dienstleister, deren Expertise sie benötigen, denen sie vertrauen können und die sie im eigenen Umfeld mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Das bringt in der Regel geschäftlichen und auch persönlichen Mehrwert.

„Es klappt wunderbar“, versichert Thomas Lenze. Rechtsanwalt Ralf Breywisch, den ich privat kenne, hat mich eingeladen. Der Rest ist ein Selbstläufer geworden.“

Firmenlogo, Visitenkarten, Stempel, Werbung an ihren Firmenfahrzeugen, eine Versicherung: All das brauchten Lenze und Seraphim zur Firmengründung. Die kurzen Wege zu einem großen Kreis an Experten hat der Handwerksmeister als große Erleichterung in der Startphase erlebt.

Hohes Maß an Zuverlässigkeit

In den wöchentlichen Treffen baut sich Vertrauen auf. Niemand im Club will den anderen enttäuschen.

„Wir erwarten voneinander gute Arbeit und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit“, erklärt Thomas Lenze, der sich im vergangenen Jahr die Frage gestellt hatte, ob er sich eine neue Stelle suchen oder selbstständig machen soll.

Das erfolgreiche erste halbe Jahr als Unternehmer führt er auch auf die Mitgliedschaft im Brandenburger BNI-Chapter zurück, das pro Branche nur ein Mitglied zulässt. „Um keinen Konkurrenzdruck zu erzeugen“, wie die Gastronomin Annik Rauh erklärt.

Neugründungen

Wer aus diesem Grund keinen Platz mehr im Brandenburger Club findet, kann nun ausweichen. Denn wer seine Branche in Brandenburg/Havel schon besetzt findet, hat jetzt die Chance, bei der Gründung eines neuen Chapters in Luckenwalde, Falkensee, Bad Belzig, Teltow, Kleinmachnow und Rathenow dabei zu sein.

Thomas Lenze macht die Erfahrung, dass man von den Freunden im Club, selbst wenn es zeitlich eng ist, kurzfristiger einmal einen Termin bekommt. Er weiß zu schätzen, dass er im BNI mit Manuela Massierer eine Trockenbau-Unternehmerin gefunden hat, auf die er sich auf den gemeinsamen Baustellen verlassen kann.

Da das Netzwerk national und international aufgestellt ist, können Aufträge auch mal von weit her kommen. Ein Online-Händler aus Süddeutschland suchte einen Heizungsinstallateur, der sein Produkt für eine Kundin aus Brandenburg/Havel einbaut. Auf kurzem Wege hatte Lenze den Auftrag aus der Ferne.

Zeiten können auch schlechter werden

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Freundschaftspreise sind nach Lenzes Erfahrung nicht üblich unter BNI-Mitgliedern. „Wir wollen nicht zum Discounter werden, entscheidend sind Leumund und gutes Handwerk“, versichert der Meister seines Faches.

Ulf Seraphim erledigt unter dem Marienbad notwendige Sanitärarbeiten. Quelle: Rüdiger Böhme

Thomas Lenze sind die 1400 Euro Jahresbeitrag die Sache wert. Sein Betrieb ist aktuell gut ausgelastet, Corona hat sich in seinem Gewerk kaum bemerkbar gemacht. Seraphim und er möchten sogar zwei Mitarbeiter einstellen.

Doch, auch das weiß der Mann nach einem schon recht langen Berufsleben: Konjunkturen ändern sich. „Die Zeiten sind nicht immer nur gut, es kommen irgendwann auch Saure-Gurken-Zeiten“, mutmaßt der Unternehmer. Ein verlässliches Netzwerk könne dann Gold wert sein.

Interessierte können sich für eine kurze Informationsveranstaltung anmelden. Drei Termine stehen zur Auswahl, berichtet Alexandra Anger, Exekutivdirektorin des BNI Potsdam. Das Angebot läuft über die Videokonferenz-Software Zoom. Näheres erfahren Sie hier.

Von Jürgen Lauterbach