Brandenburg/H

Die Betonwerke Berlin-Brandenburg (BWB) überreichten ihre jährliche Weihnachtsspende von 3000 Euro in diesem Jahr an den Humanistischen Regionalverband Brandenburg/ Belzig. Die stattliche Summe kommt den Kindern und Jugendlichen des Hauses der Kinder, Jugend und Familien (KiJu) in Hohenstücken zugute.

BWB-Geschäftsführer Ralf Jörg Rißling und Dierk Wiebe (Technischer Leiter) übergaben den symbolischen Scheck in diesen Tagen an KiJu-Chef Axel Krause. Die Betonwerke unterstützen damit die sozialpädagogische Arbeit des Humanistischen Regionalverbandes Brandenburg/ Belzig.

„Wir wollen den Besuchern des offenen Kinder- und Jugendbereiches, die noch nie an der Ostsee oder im Tropical Island waren, eine Freude bereiten. Die Kinder und Jugendlichen können nun den Baumwipfelpfad der Insel Rügen besuchen, in einer Herberge schlafen und die Ostsee erstmalig in ihrem Leben genießen. Damit verbunden ist auch ein Besuch des Experimenta-Wissensmuseums in Prora, in dem auch Betonelemente des Brandenburger Betonwerkes verbaut sind“, so Krause.

