Baby rollt in den Teich: unterkühlt, aber außer Gefahr

Brandenburg/H

Gegen 14.25 Uhr am Mittwoch geht ein ungewöhnlicher Notruf in der Brandenburger Rettungsstelle ein. Ein Baby, vier Wochen alt, sei in Wasser gefallen, heißt es. Besser gesagt in den größtenteils zugewucherten Teich an der Endhaltestelle der Straßenbahnhaltestelle Hohenstücken-Nord und der Buswendeschleife, ganz in der Nähe der Grundschule Gebrüder Grimm in der Gertraudenstraße.

In diesen Teich an der Straßenbahn-Endhaltestelle Hohenstücken-Nord ist das Baby gerollt. Quelle: Google Maps

Soweit zu erfahren war, befand sich der Säugling in seinem Kinderwagen und stand zunächst an besagter Buswendeschleife. Die Mutter kümmert sich gerade um ihr älteres Kind, als der Kinderwagen sich selbstständig macht und die Böschung herunterrollt.

Wagen und Kind landen im Teich, zum Glück gerät das Baby nur bis zur Brust im Wasser. Der Kopf bleibt oberhalb der Wasseroberfläche.

Die Mutter stellt Augenblicke später mit Schrecken fest, dass ihr Jüngstes verschwunden ist. Sie erkennt die Situation und rennt, so schnell sie kann, hinterher ins kalte Wasser.

An dieser Stelle hinter der Buswendeschleife rollte der Kinderwagen ins Wasser. Quelle: JACQUELINE STEINER

So rettet die Brandenburgerin ihr Kleines, nimmt natürlich in Kauf, dass sie selbst bis zum Bauch klitschnass wird.

Als Notarzt und Rettungswagen eintreffen, hat sie das Baby längst aus dem Teich gefischt und so gut es geht getrocknet und gewärmt. Doch natürlich ist das Kleine unterkühlt und wird sofort ins städtische Klinikum zu den Kinderärzten gefahren.

Dort wird der Säugling umgehend untersucht und versorgt. „Dem Kind geht es gut“, versichert Chefarzt Hans Kössel. Es sei nur leicht unterkühlt.

Da es sich um ein Unglück handelte und kein Verdacht auf eine Straftat besteht, war die Brandenburger Polizei in den Vorgang nicht eingebunden.

Von Jürgen Lauterbach