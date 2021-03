Brandenburg/H

Für sechs Jahre soll der Mann aus Brandenburg an der Havel in Gefängnis, der seine erst wenige Monate alte Tochter sexuell missbraucht hat. Das am 11. Januar 2021 in Potsdam ergangene Urteil gegen den gelernten Koch wird nun aller Voraussicht nach Rechtskraft erlangen.

Der Angeklagte hatte zwar ebenso wie die Staatsanwaltschaft Potsdam Revision eingelegt gegen den Schuldspruch und das Urteil der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Potsdam. Er rügte das Urteil mit der Begründung, dass materielles Recht verletzt worden sei, also Strafgesetze nicht richtig angewendet wurden.

Revision beim BGH

Doch aller Voraussicht nach wird sich der Bundesgerichtshof als oberstes Strafgericht in Deutschland nicht mit diesem Fall befassen müssen. Denn der 31-Jährige habe seine Revision zwischenzeitlich wieder zurückgenommen, teilt Landgerichtssprecher Sascha Beck auf Anfrage mit.

Die Staatsanwaltschaft habe sich noch nicht entschieden, ob auch sie ihre Revision zurücknehmen wird. Überlegungen in diese Richtung laufen den Angaben zufolge. Die Strafverfolgungsbehörde hatte in dem Strafverfahren eine Haftstrafe von acht Jahren beantragt und somit zwei Jahre mehr, als die Richter am Ende verhängten.

Geständnis

In der Verhandlung im Januar 2021 hatte der Sexualverbrecher die elf vorgeworfenen Taten bei erdrückender Beweislast gestanden. Begangen hatte er sie in der damaligen Wohnung in der Walzwerksiedlung und in einem Fall in einem Gartenhäuschen in Plaue. Eine Begründung für sein Verhalten gab er vor Gericht nicht.

Der Brandenburger hatte seinem erst einige Wochen alten Kind im Zeitraum zwischen dem Februar und Juni 2020 auf verschiedene Weise Gewalt angetan. Die Mutter des Kindes bekam von alledem nichts mit.

Das Paar hatte sich erst ein knappes Jahr vor der Geburt kennengelernt. Sie verliebte sich Hals über Kopf in ihn, wäre sogar bereit gewesen, ihn sofort zu heiraten.

Scheinbar eine Vorzeige-Papa

Als das Mädchen zur Welt kam, verhielt der junge Mann sich nach außen hin wie ein Vorzeige-Papa in einer nahezu perfekten Familie. Damit die Mutter durchschlafen konnte, kümmerte er sich nachts immer wieder um den Säugling.

Die Frau hatte nicht die leiseste Ahnung davon, was mit ihrer kleinen Tochter geschah, während sie schlief oder nicht daheim war. Das erfuhr sie erst, als es an einem Julitag 2020 an der Wohnungstür klingelte, die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss eintrat, das Smartphone sicherstellte und ihren Partner wenig später abführte.

Womöglich hätte niemand jemals von den Verbrechen erfahren, wenn der Täter sich besser mit seinem Smartphone und den Mechanismen von Google plus ausgekannt hätte.

Automatische Speicherung

Mit seinem Handy nahm der Mann nämlich fast 50 kinderpornografische Fotos und Filme auf von dem Säugling. Die speicherte er zwar nicht bewusst ab, doch das geschieht bei einem Android-Smartphone mit „Google plus“ automatisch.

Nach US-amerikanischem Recht schaltete der Google-Konzern das FBI ein, weil dem Provider die pornografischen Bilddateien aus Brandenburg an der Havel aufgefallen waren. Die Amerikaner ermittelten den Nutzer des Handys in Deutschland und leiteten den Vorgang an das Bundeskriminalamt in Wiesbaden weiter.

Die Bundesbehörde verständigte schließlich die zuständige Staatsanwaltschaft Potsdam, die den inzwischen 31-Jährigen wegen seiner Verbrechen anklagte.

Äußerlich scheint alles in Ordnung

Der Säugling wurde, wie berichtet, von Fachärztinnen des städtischen Klinikums Brandenburg eingehend untersucht. Körperliche Schäden stellten sie nicht fest. Was der Seele der Kleinen angetan wurde, weiß niemand.

Die Kindesmutter berichtete im Gericht von einem verstörten Säugling mit Schlafstörungen, die sich nach dem Wohnungswechsel gelegt haben sollen. Gegen bestimmte Berührungen wehrt sich die Kleine. Das Kind will permanent die Nähe der Mutter, scheint sich im Übrigen aber normal zu entwickeln.

Von Jürgen Lauterbach