Bad Belzig

Mitarbeiter-Meeting mal anders: 18 Regiobus-Angestellte in Bad Belzig wurden jüngst im Corona-Testverfahren geschult, um Kollegen auf ihren Wunsch hin künftig mit einem Covid-19-Antigen-Test zu testen. In Zusammenarbeit mit dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum wurden Abläufe und die richtige Anwendung vermittelt. Ein weiterer Schritt, nach dem Einbau von Kohlefiltern in den Bussen, um die über 300 Mitarbeiter im Fahrdienst noch besser vor den Coronaviren zu schützen. Die MAZ war dabei und hat sich zeigen lassen, wie das funktioniert.

Erst der Schutzmantel, dann die Haube, die Handschuhe und das Visier. Dann die Lösung für den Abstrich auf dem Teststäbchen vorbereiten und den Antigen-Test auspacken: Fast so präzise wie ein Mediziner geht Roger Müller als geschulter Mitarbeiter-Tester zu Werke. Nur die Routine fehlt noch ein bisschen.

Wer ist bereit, andere zu testen und wer, sich testen zu lassen? Diese Frage stand am Anfang einer neuen Strategie, die die Mitarbeiter des Unternehmens in Potsdam-Mittelmark mit positivem Zuspruch aufnahmen. Nun gibt es auf den sechs Betriebshöfen 18 interne Test-Experten. „Da die Kantinen derzeit wegen Corona geschlossen sind, bieten sie sich ideal als Testräume an“, sagt Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig.

Auf Listen können sich Testwillige im 20-Minuten-Takt für einen Abstrich eintragen. Einen Zwang oder regelmäßige Testungen gibt es nicht. Doch die Bereitschaft ist groß. Zu Beginn stellten sich aber doch einige Fragen: Der richtige Umgang mit der Schutzkleidung und welche Art von Desinfektionsmitteln am besten geeignet ist zum Beispiel. „Es kamen erstaunlich wenig Fragen zur Anatomie“, erinnert sich Oberärztin Norina Cornelius vom Ernst von Bergmann-Klinikum in Bad Belzig, die die Tester schulte. Also: Wie weit hinten ist eigentlich hinten, was den Rachenraum und den Abstrich in der Nase betrifft?

Zur Galerie Vorbereitung, Test und Ergebnis im fotografischen Ablauf.

Einer der internen Tester ist Roger Müller. Der 33-Jährige ist Assistent in der Personalverwaltung und erst seit Anfang 2021 dabei. Bevor er bei Regiobus anheuerte war er in einem Seniorenheim in Potsdam beschäftigt und erlebte dort einen Ausbruch mit. „Deshalb weiß ich, wie wichtig es ist, sich regelmäßig testen zu lassen“, sagt er und war sofort bereit, dies auch bei Kollegen zu übernehmen.

Auf dem Teststuhl sitzt Bianca Götze, Mitarbeiterin der Lohnbuchhaltung. Es ist ihr zweiter Abstrich im Rachenraum. „Ich wohne mit meinen Eltern in einem Doppelhaus, deshalb ist es mir wichtig, eine gewisse Sicherheit zu haben“, sagt Götze. Denn die familiären Begegnungen bleiben bei dieser wohnlichen Nähe nicht aus.

Kollegin Bianca Götze hält die Lösung für den Abstrich parat. Quelle: Natalie Preißler

Oberärztin Cornelius vergleicht das Gefühl des Abstrichs mit dem Zwiebeln beim Niesen mit kalter Nase, aber auch hier gibt es bei den Testpersonen große Unterschiede, was die Empfindlichkeit anbetrifft. „Man trifft bei der Testung unter Umständen denselben Nerv, der auch Zahnschmerzen vermittelt“, sagt sie. Der Würgereflex beim Rachenabstrich sei wirklich selten. Und es sei immer eine Frage der mentalen Einstellung zu einem Test: Bin ich sehr ängstlich oder offen dem gegenüber. Das mache schon etwas aus. „Unter den berufsbedingten Vieltestern gebe es schon einige, die ein kleines Tränchen nach dem test durch die Reizung schon fast einfordern“, so eine kleine Anekdote der Oberärztin.

Und dann steht Müller in voller Montur, hat sich bis dahin bei jedem Schritt die Hände desinfiziert und führt das Teststäbchen in den Rachenraum ein. „Es kratzt eben halt ein bisschen“, sagt Götze im Anschluss und räuspert sich. Etwas Schlimmes könne sie daran aber nicht finden. Es ist 14.28 Uhr. Um 14.43 Uhr weiß Lohnbuchhalterin Götze Bescheid: Negativ.

Safety first: Im Besprechungsraum von Regiobus hängt ein CO2-Monitor. Quelle: Natalie Preißler

Im Besprechungsraum des Unternehmens zeigt zudem der CO2-Monitor an, wann es Zeit ist zu lüften. Genügend Fenster und sogar einen Balkon gibt es dafür. Mit der Möglichkeit der freiwilligen Testung ist ein weitere Schritt für mehr Arbeitssicherheit im Umgang mit der Corona-Pandemie in den Berufsalltag des Fahrdienst-Unternehmens eingezogen. Und der regionale Zusammenhalt, hier auf kurzem Wege mit dem Ernst-von-Bergmann Klinikum, zahlt sich einmal mehr aus.

Von Natalie Preißler