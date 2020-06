Bad Belzig

Bereits am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr informierten Bürger die Polizei, dass ein betrunkener Mann die Zufahrt eines Discounters in der Niemegker Straße, Bad Belzig sturzbetrunken blockiere. Tatsächlich wurde am Ort dann ein stark alkoholisierter 62-jähriger angetroffen. Diesem war es aus eigener Kraft nicht mehr möglich die Zufahrt zu verlassen. Die Mann wurde, nach Begutachtung durch ein Rettungsteam, zum Zwecke der Ausnüchterung, dem Polizeigewahrsam in Brandenburg zugeführt.

Von MAZ