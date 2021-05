Brandenburg/H

Haben zwei Angestellte der Bad Belziger Steintherme das Pfandgeld der Gäste für Bademäntel und Handtücher eingeheimst? So hat es die Staatsanwaltschaft Potsdam lange Zeit gesehen und die Frauen angeklagt vor dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel.

Am Ende des Strafprozesses lässt die Staatsanwältin die Vorwürfe jedoch fallen und beantragt Freispruch. Ob sie von der Unschuld der beiden Frauen überzeugt ist, bleibt offen.

Unterschlagungen nicht nachweisbar

Doch klar ist geworden: Die vorgeworfenen Unterschlagungen sind den Angeklagten nicht nachzuweisen. Weder dass die 56 Jahre alte, aus Verdachtsgründen gekündigte Frau 69 Mal gestohlen und sich um knapp 4000 Euro bereichert hat. Noch dass ihre 24 Jahre junge Kollegin ebenfalls gekündigte Kollegin ebenso oft Pfandgeld eingestrichen hat. Am Ende des Prozesses stehen die beiden Frauen nicht mehr so schlecht da wie ihre Arbeitgeberin.

Die Angestellten hatten in der zur Rede stehenden Zeit zwischen April 2017 und April 2018 an der Kasse des Thermalbades der Bad Belzig Kur GmbH gearbeitet. Die Ältere war sogar seit der Eröffnung der Steintherme vor rund 20 Jahren dort beschäftigt. „Es herrschte ein großes Vertrauen zwischen den Angestellten an der Kasse“, sagt sie vor Gericht.

Wirtschaftsprüfer merkt etwas

Der Arbeitgeber glaubt im April 2018, dass er den beiden Mitarbeiterinnen ein Jahr nach Beginn der angeblichen Unterschlagungen auf die Schliche gekommen ist. Denn dem Wirtschaftsprüfer fällt auf, dass mit dem Konto, auf dem die Pfandgelder aufgebucht werden, etwas nicht stimmt.

Es ergeben sich die genannten Unterschlagungssummen, welche die Bad Belzig Kur GmbH ihren beiden Mitarbeiterinnen zuordnet. Es geht um jeweils 30 Euro Pfandgeld, das Gäste hinterlegen, wenn sie sich für ihren Aufenthalt in der Therme einen Bademantel oder ein Handtuch ausleihen.

Die Abwicklung der Ausleihe übernehmen die Beschäftigten an der Kasse, allerdings nicht ausschließlich. Gäste können sich auch in der Sauna noch Bademantel und Handtuch borgen.

Das Problem mit dem System

Die Organisation der Kasse zu jener Zeit weist einige Schwächen auf, die im Gerichtssaal deutlich werden. Es gibt, jedenfalls im fraglichen Zeitraum, eine Früh-, Mittel- und eine Spätschicht mit Überschneidungen,

Zu Beginn ihrer Schicht melden sich die Angestellten mit ihren Zugangsdaten an und am Ende der Schicht wieder ab. Doch wenn sie zwischendurch Pause machen oder auf die Toilette gehen, bleiben sie angemeldet. Mit ihrer Anmeldung hätten also auch andere in solchen Momenten Zugang zur Kasse.

Eine Buchhalterin der Therme berichtet als Zeugin, dass ihre Arbeitgeberin das fehlende Geld auf dem Pfandkonto aufgrund der Schichten und den Buchungszeiten den beiden Angeklagten eindeutig zugeordnet habe. Dazu lägen die Anmeldedaten und Videoaufnahmen vor.

Ein ganzes Jahr verstreicht

Weder die Richterin noch die Staatsanwältin und schon gar nicht die Verteidiger Andreas Heidecke und Jens Seidel erkennen aber hinreichende Beweise für die Vorwürfe. Die Richterin wundert sich, dass weder der Wirtschaftsprüfer noch der Chefbuchhalter als Zeugen aufgeboten werden.

Unklar bleibt vor Gericht auch, wie viele Handtücher und Bademäntel eigentlich fehlen. „Und warum fiel die fehlende Geldsumme ein ganzes Jahr lang nicht auf?“, fragt die erfahrene Richterin und murmelt dazu: „Ach wie gut das niemand weiß, . . .“ Eine Antwort bekommt sie nicht.

Die Richterin fragt sich außerdem, warum die Arbeitgeberin so schnell kündigte. Ergebnis des folgenden Klageverfahrens vor dem Arbeitsgericht war jedenfalls, dass die langjährig beschäftigte Angeklagte noch viele Monate weiter ihr reguläres Gehalt bekam.

Ein bisschen peinlich

Die 56-Jährige hat nach einem halben Jahr Arbeitslosigkeit eine neue Stelle gefunden. „Ein bisschen peinlich“ findet die Richterin, wie es in der Steintherme gelaufen ist. Und traurig, dass jemand nach so vielen Jahren seine Stelle verliert.

Nicht zuletzt weil mehr Personen als nur die beiden Frauen Zugriff auf das Kassensystem hatten, endet der Strafprozess mit zwei Freisprüchen.

Von Julia Kazmierczak