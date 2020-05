Beginn der Badesaison auch in Brandenburg an der Havel auf Juli verschoben

Brandenburg/H

Die ersten verheißungsvollen Sonnenstrahlen haben schon die Lust geweckt: auf Sommer, Sonne, Meer. Oder zumindest darauf, bald wieder ins kühle Nass abtauchen zu können. Doch auch dieses Erlebnis wird wegen der Corona-Krise nicht so ausfallen, wie gewohnt. Denn die Eröffnung der Badesaison ist deutlich nach hinten verschoben worden. Statt wie sonst Mitte Mai ist sie nun für den 13. Juli vorgesehen.

Offizielle Saison ist nur acht Wochen lang

Einen vollen Grillendamm-Strand wie bei der Holi-Beach-Party am 6. Juli 2019 wird es bis 13. Juli erst einmal nicht geben. Quelle: Heiko Hesse

Was das heißt? Freibäder und Freibadestellen bleiben vorerst geschlossen. Die Badeanstalten mussten sowieso laut Eindämmungsmaßnahmenverordnung des Landes früh schließen. Daher ist das Marienbad seit dem 16. März zu. Nun sind weitere einschränkende Entscheidungen seitens des Gesundheitsministeriums für die offizielle Badesaison gefallen.

Das Ministerium hat am 9. April eine Allgemeinverfügung herausgegeben. Darin vermuten die Verantwortlichen, dass auf Grund der Corona-Einschränkungen bis Mitte Juli nicht allzu viele Leute baden gehen werden (Stichwort: Kontaktsperren). Da eine Saison dann verkürzt werden kann, wenn in einem Jahr nicht mit einer großen Zahl von Badenden gerechnet wird, wird genau das vom Ministerium getan. Es beschränkt mit der Verfügung die diesjährige Saison auf einen Zeitraum von acht Wochen – vom 13. Juli bis zum 6. September.

Baden und Schwimmen sind nicht verboten

Konkret für die Stadt Brandenburg bedeutet dies, dass die Freibadestellen Grillendamm, Massowburg und Arke ( Kirchmöser) verschlossen bleiben. Entsprechende Mitteilungen sind seitens des Ordnungsamtes aufgehängt. Das heißt, die offiziellen, gesicherten Anlagen bleiben dicht.

Baden und Schwimmen sind aber nicht generell verboten. Als individuelle sportliche Betätigung unter Berücksichtigung der geltenden Kontaktregelungen ist der Sprung in den See erlaubt.

Möglichkeiten dazu gibt es in Brandenburg einige. Das ist der Verwaltung klar. „Wir sind nun einmal eine Stadt am Wasser“, sagt Sprecher Jan Penkawa. „Da gibt es noch viele andere Stellen, die nicht öffentlich sind.“ Exemplarisch werden zugängliche Plätze wie die Malge und am Wendsee in Plaue genannt.

Die Verwaltung rät aber, die Badeorte zum eigenen Schutz nicht zu nutzen. Denn bisher seien die Strände noch nicht abgetaucht und die Freibadestellen nicht auf ihre Wasserqualität hin untersucht worden. Auch die Bojen, die als Kennzeichnung der sicheren Badebereiche ausgebraucht werden, sind noch nicht im Wasser. Das alles wird erst zum Beginn der Badesaison erfolgen.

DLRG : Rettung könnte schwieriger werden

Beim Brandenburger Stadtverband der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) wird mangels anderer Bade-Möglichkeiten und auf Grund der Reisebeschränkungen in diesem Sommer mit mehr Freizeitaktivitäten auf regionalen Gewässern gerechnet, teilt der Vorsitzende Benedikt Michaelis mit. „Je nachdem, wie sich die Menschen in der Zeit verhalten, in der die öffentlichen Badestellen noch geschlossen sind, könnte dies auch eine stärkere Nutzung von kleineren und schlecht zugänglichen Badestellen bedeuten“, sagt er.

„Dies könnte unter Umständen größere Herausforderungen bei der Rettung bereiten, als Notfälle an öffentlichen und leichter zugänglichen Badestellen“, meint Michaelis. „Der Zugang für die Rettung zu diesen Badestellen gestaltet sich schwieriger. Auch die fehlenden Rettungsmittel – wie zum Beispiel Rettungsringe – für die direkte Hilfe durch Passanten können hier Schwierigkeiten bereiten.“

Der DLRG-Vorsitzende empfiehlt daher, Vorsicht walten zu lassen. „Für Schwimmer gilt, die eigenen Fähigkeiten nicht zu überschätzen und niemals allein in den Gewässern zu sein“, sagt er. „Mit einem Partner kann man sich stets gegenseitig im Blick halten und im Notfall helfen.“ Zu zweit und auf 1,5 Meter Abstand geht Baden und Schwimmen durchaus.

Von Antje Preuschoff