Badespaß am Beetzsee: Abkühlung bei 32 Grad

Brandenburg/H

Mit Buddeleimer und Wasserball geht es zum Brandenburger Beetzsee. Dort können Kinder prima am Strand spielen und ab und an ins Wasser gehen.

Anton (5), Albert (1) und Karla (1) genießen die Erfrischung und das Spielen am Strand sichtlich. Sie sind mit ihren Eltern Sabrina und Ferry Dittrich aus Dresden für einige Tage in Brandenburg an der Havel und erkunden die Umgebung.

So waren die fünf Urlauber aus Sachsen schon im Barfußpark in Beelitz und auf Karls Erdbeerhof in Elstal. Ein Besuch einer der vielen Badestellen in der Havelstadt und ihrer Umgebung gehört für sie zum Urlaub dazu.

Auch am Mittwoch wird es wieder heiß. Die Meteorologen sagen für Brandenburg an der Havel erneut bis zu 32 Grad Celsius voraus. Was gibt es da Schöneres, als ins kühle Wasser zu tauchen?

Von Jacqueline Steiner