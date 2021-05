Badestelle am Grillendamm soll privatisiert werden

Brandenburg/H

Die Stadt will sich von der Badestelle Grillendamm trennen und sucht einen Investor, der die Badeanstalt privat betreibt. Die Verwaltung schlägt daher den Stadtverordneten ein Investoren-Auswahlverfahren vor. Ziel soll ein langfristiger Pachtvertrag sein.

Stimmungstest bei Volksvertretern

Bevor die Kommune allerdings auf Suche nach Investoren geht, will sie von den Volksvertretern wissen, ob dies überhaupt so gewünscht ist. Im Jahr 2012 hatte sie schon einmal einen Versuch unternommen, war aber am massiven Widerstand im Stadtentwicklungsausschuss gescheitert.

Weiter allgemein zugänglich

„Nicht verhandelbar ist, dass die Badestelle weiterhin als solche betrieben wird und allgemein zugänglich ist. Angestrebt wird ein kostenfreies Badeangebot mit der Option auf zusätzliche kostenpflichtige Leistungen“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Bewertungsmatrix erwünscht

Die Badestelle Grillendamm ist auch beliebt bei Beachvolleyballspielern. Quelle: Jacqueline Steiner

Weitere Vorgaben sollen die Stadtverordneten machen: Sie sollen nichtverhandelbare Mindestanforderungen zum Entwickeln und privaten Betreiben der Badestelle stellen, naturschutzrechtliche und bauordnungsrechtliche Vorgaben formulieren lassen, die einzureichenden Unterlagen auflisten sowie eine Bewertungsmatrix vorschlagen. Das ist eine Art Tabelle, in der aufgezählt wird, welche Kriterien wie hoch bewertet werden, um eine Vergleichbarkeit verschiedener Angebote zu ermöglichen.

Viel Aufwand fürs Säubern

Bislang unterhält die Kommune fünf Freibadestellen, die bewirtschaftet sind und deren Wasserqualität überprüft wird: Grillendamm, Massowburg, Malge, Arke und Wendseeufer. Massowburg und Grillendamm sind umzäunt, der Zugang nur von 6 bis 22 Uhr möglich. Die Imbiss-Pächter übernehmen teilweise die Reinigung. Dennoch sind die Ausgaben der Stadt fürs Säubern, Müllentsorgen sowie das Beseitigen von Vandalismusschäden ständig gestiegen – auf 67.000 Euro im vergangenen Jahr für alle Badestellen, davon entfielen allein auf die Badestelle Grillendamm 14.100 Euro.

Ein Konzept liegt bereits vor

Die alte Badeanstalt am Grillendamm in einer Luftaufnahme. Quelle: Repro Sammlung Hesse

„Die privatisierte Betreibung von Freibadestellen zum Einsparen der Unterhaltungskosten und zum Erhöhen des Badevergnügens wurde in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert und geprüft“, schreibt Fachgruppenleiter Fred Ostermann in der Vorlage. Derzeit lägen der Kommune ein Konzept sowie eine Anfrage zum privaten Betreiben der Freibadestelle Grillendamm vor.

Unternehmer bewerben sich

Das Konzept hatten die Unternehmer Jasmin und Carsten Lindner von der Firma Orka-Steganlagen vorgelegt. Es sieht Bootsstege, ein schwimmendes Restaurant, eine Gastronomieplattform, Hausboote zum Übernachten auf dem Wasser, einen Neubau mit Sanitäranlagen und Umkleiden sowie einen Kinderspielplatz vor.

Es gab ja an dieser Stelle schon einmal eine komplette Badeanstalt mit allen nötigen Einrichtungen. Diese war 1922 errichtet worden, 1974 allerdings abgebrannt.

Anfrage 2020 erneuert

„Ich habe mich erst einmal als Privatperson beworben, schon damals 2012 mit dem Konzept. Und ich habe im vergangenen Jahr eine neuerliche Anfrage gestellt“, präzisiert Jasmin Lindner.

„Meiner Ansicht nach soll das ein Ort der Begegnung werden statt einer Brache.“ Sie zweifele daran, dass man das Badeangebot ganz kostenlos gestalten kann, schließlich verursache das Sauberhalten der Anlage auch hohe Kosten.

Verfahren abwarten

Die Unternehmerin will das Auswahlverfahren abwarten und – falls sie den Zuschlag bekäme – danach mit der Kommune verhandeln. So könne es beispielsweise auch teilweise Subventionen geben, um auch Menschen mit geringerem Einkommen das Badevergnügen zu ermöglichen.

