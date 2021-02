Brandenburg/H

Julian Rahn ist Abiturient an einem Brandenburger Gymnasium. Er nennt zwar seinen Namen, aber nicht den seiner Schule aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen, die MAZ-Redaktion weiß natürlich, welche Schule er besucht. Er und einige Mitschüler haben ein Riesenproblem: „Im Moment wächst bei vielen von uns SchülerInnen der Eindruck, es ginge weniger um uns als um unser Abitur. Es wirkt, als wäre das Schreiben einer Abiturprüfung mehr wert als das nötige Wissen und unsere Gesundheit – sowohl im Angesicht von Corona, als auch den damit einhergehenden psychischen Hürden.“

Eher Schilda als Brandenburg

Der junge Mann hat in einem sehr langen Brief öffentlich gemacht, was ihn und seine Mitschüler kurz vor den Abiturprüfungen umtreibt – dabei geht es um offensichtliche Widersprüche, um unnötige Belastungen und um Zustände, die man eher in Schilda als in Brandenburg an der Havel verorten würde.

Nur Statistik zählt

„Alles, was jetzt zu zählen scheint, ist die Abschlussstatistik. Statt uns den Inhalt vierer Semester zu vermitteln, tut man alles dafür, bloß möglichst noch Prüfungen zu schreiben – koste es, was es wolle. Dabei sollte doch der Sinn eines Abiturs eigentlich im erworbenen Wissen liegen und nicht darin, am Ende fünf Stunden mit Schreiben füllen zu können. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass fünf Stunden mit vielen anderen SchülerInnen in einem Raum zu sitzen auch nicht meine Priorität in Zeiten von Corona darstellt.“

Je 120 SchülerInnen aus zwei Jahrgängen verbringen, dank Kurssystem unter ständiger Durchmischung, den ganzen Tag miteinander. Verpflichtend. Hygieneregeln können schlicht oft nicht eingehalten werden. Fächer wie Musik, Sport oder Darstellendes Spiel werden weiter erteilt und natürlich nicht von der Bewertung ausgenommen.

Badminton bei Minusgraden

„Haben Sie mal versucht, draußen, bei Minusgraden und durchaus nicht unerheblichem Wind, so etwas wie Badminton zu spielen? Antwort: Schwierig, besonders was die Bewertbarkeit angeht. Aber einfach die Sportart wechseln geht auch wieder nicht, denn man soll sich ja an den Lehrplan halten.“

Lehrer sind auch frustriert

Die Lehrkräfte können Kurse in zwei Räumen gleichzeitig einfach nicht so gut unterrichten – dazu kommen natürlich noch alle anderen Klassen im Homeoffice. Dabei geben die Lehrer ihr Bestes: „Es ist inzwischen ein Versuch alles Mögliche zu tun, und am Ende macht man es doch wieder falsch. Da ist die Frustration oft schnell größer als die Freude am Lehren“, müssen die Schüler in persönlichen Gesprächen erfahren.

Freistunden im Freien

Freiblöcke, also Freistunden, müssen sich die Lernenden wegen der Hygiene-Regeln im Freien um die Ohren schlagen – und das bei diesen Temperaturen. „Dazu kommt noch, dass wir nicht einmal auf dem Schulhof die obligatorische Maske abnehmen dürfen. Dafür im Raum, solange gelüftet wird. Worin dabei der Sinn liegt, erschließt sich so richtig wohl niemandem.“

Ministerium stellt sich taub

Und als ob nicht alles schon misslich genug wäre, scheitern alle Gesprächs- und Verständigungsversuche an der mangelnden Kommunikation: Lehrer und Schulleiter müssen sich an die Dienstwege halten, darauf versandet einiges. Selbst ans Bildungsministerium hat der junge Mann vergebens geschrieben: „Versucht man sich also direkt ans MBJS zu wenden, so scheint eine Schülermail – mag sie noch so mühe- und respektvoll gestaltet sein – nicht einmal einer Empfangsbestätigung würdig zu sein. Da kann einem das Vertrauen und Mitgefühl für die sicherlich hart arbeitenden Menschen ,da oben’ durchaus mal abhandenkommen.“ Erst nach Wochen sei nun eine dürftige Antwort gekommen.

„Irgendwann jammern alle, aber keiner macht etwas, vielen erscheinen die Hürden zu hoch“, sagt Julian Rahn im Gespräch mit der MAZ. Er sei weder Schülersprecher noch bekleide er ein anderes Amt – er macht sich Sorgen um seine Bildung und seine Zukunft.

Vorschläge zum Homeschooling

Und er will auch nicht als Meckerer dastehen, hat eigene Vorschläge, wie man der Misere abhelfen kann. „Statt sich auf eine möglichst schnelle Öffnung der Schulen zu konzentrieren, könnten wir doch die Möglichkeiten im Homeschooling ausbauen. Ich meine damit Fortbildungen für Lehrkräfte zum Umgang mit datenschutzkonformen Lösungen. Massiven Ausbau von Netzwerkinfrastruktur und damit höhere Kapazitäten für Lösungen wie Moodle, JitsiMeet, BigBlueButton und die SchulCloud.“

Es brauche Geld für Server- und Client-Hardware für Schulen, die sich diese ohne große Bürokratie und vor allem passend auf ihre Anwendungen anschaffen können. „Ein Overhead-Projektor ist als technisches Highlight für Homeschooling nämlich denkbar unpraktisch.“

Mehr Zeit zum Lernen

Dann könne man tatsächlich über ein Durchschnittsabitur nachdenken. Vielleicht sollte man doch den Rest des Semesters für die Vermittlung von Inhalten nutzen, statt auf ohnehin vereinfachte Abiturprüfungen hinzuarbeiten – ja es vielleicht noch um einige Wochen verlängern. „Für mich steht in der Bildung tatsächlich noch der Wissenserwerb im Vordergrund, und nicht die Tatsache, dass ich den Inhalt von drei – wohl mehr zweieinhalb – Halbjahren irgendwie in eine Abi-Klausur quetschen kann.“

Hand aus der Hosentasche

Direkt spricht er in seinem Brief Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) an, fordert gutes Homeschooling, Konzepte mit konkreten Inhalten und einen zeitgemäßen Datenschutz. Am wichtigsten wäre Zeit, um Wissen statt irgendwelcher Punktzahlen zu sammeln. „Sie haben noch eine Chance, uns die Hand zu reichen – also nehmen Sie diese um Himmels Willen aus der Hosentasche!“

