Brandenburg/H

Am Montagabend hielten Polizisten einen 33-jährigen Audifahrer am Baebenrothufer an. Gegen 19.30 Uhr führten sie mit ihm eine Verkehrskontrolle durch, zu der auch ein Drogenschnelltest gehörte. Laut Bericht der Beamten hatte der Mann ein auffälliges Verhalten an den Tag gelegt. Der Test reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an. Das Prozedere kannte der 33-Jährige bereits – erst am 7. Januar wurde er wegen eines sehr ähnlichen Delikts von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Von MAZ