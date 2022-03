Jeserig

Sie haben gearbeitet und gearbeitet. Heute gehören sie zur Generation Ü 80 und genießen ihren Lebensabend. Meister ihres Fachs sind Klaus Säger und Friedrich Wernicke geblieben. Vor 60 Jahren legten die beiden Männer aus Jeserig und Deetz ihre Prüfung als Bäckermeister ab. Bis zu ihrem Ruhestand kümmerten sie sich um die Versorgung der Bevölkerung, gaben ihr Wissen an die Jugend weiter. Dafür wurden Säger und Wernicke am Dienstag im Jeseriger Rathaus mit dem diamantenen Meisterbrief der Handwerkskammer Potsdam geehrt.

Lange Schlangen in der DDR

Ralf Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, würdigte die Jubilare im Ruhestand als beispielhafte Vorbilder, die trotz vieler Höhen und Tiefen ihrem Beruf ein Leben lang treu blieben. In Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Reth Kalsow, dankte Kämmerin Katrin Steuer den Senioren des Bäckerhandwerks für ihr langes Wirken in der Gemeinde. Sie könne sich noch gut an die langen Schlangen von Brotkäufern zu DDR-Zeiten vor der Bäckerei Säger erinnern. Und mit dem Fahrrad sei sie oft nach Deetz zu Wernicke gefahren, um Brötchen zu kaufen, so Steuer.

Ralf Bührig (.l) von der Handwerkskammer Potsdam übergibt an Bäckermeister Friedrich Wernicke aus Deetz den diamantenen Meisterbrief. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bäckermeister Wernicke machte von 1954 bis 1957 seine Ausbildung zum Bäckergesellen, bevor er 1962 die Meisterprüfung in Dresden absolvierte. 1976 übernahm er die Deetzer Bäckerei von seinem Vater Fritz. Diese war nach dem Krieg neu aufgebaut worden. „In den letzten Kriegstagen hat uns ein Bombentreffer erwischt – vermutlich eine Luftmine, die wohl die Funkstation der Wehrmacht auf dem Eichelberg treffen sollte. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis die neue Bäckerei gegenüber der Kirche den Betrieb aufnehmen konnte“, erinnerte sich Wernicke gegenüber der MAZ. 2007 musste der Meister seine Bäckerei aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Ein Nachfolger fand sich nicht.

In Jeserig wird noch gebacken

Anders bei Klaus Säger, der ebenfalls 1962 seinen Meister machte. Als er sich Ende 2003 zur Ruhe setzte, übernahmen seine beiden Söhne Ingo und Mario die Jeseriger Bäckerei. Sie holen nicht nur Brot und Brötchen aus dem Backofen. Der Name Säger ist auch für Kuchen und Torten im Rahmen des Konditorenhandwerks bekannt. Das diamantene Meisterjubiläum in Jeserig fällt mit einem in der Branche selten gefeierten Jahrestag zusammen. Die Bäckerei Säger wurde bereits 1893, vor 130 Jahren, von Otto Säger gegründet. Dieser war von Buckau bei Ziesar nach Jeserig gezogen.

Betriebsgründer und Bäckermeister Otto Säger mit seinem Sohn Otto. Quelle: Privat

Die Bäckerei blieb bis heute über mehrere Generationen in Familienbesitz. Klaus Säger übernahm 1965 nach seinem Armeedienst den Handwerksbetrieb. Unterstützt wurde er dabei von seiner Gattin Hannelore. „Ohne das Zusammenspiel in der Familie hätte es nicht funktioniert. Meiner Frau, die in der Backstube und im Laden stand, habe ich viel zu verdanken“, steht für den Altmeister fest. Längst führen seine Söhne Ingo und Mario die Tradition ihrer Vorfahren fort. „Wir stehen heute mit steigenden Energie- und Rohstoffpreisen vor neuen Herausforderungen“, so Mario Säger.

Zu den Gratulanten gehörte Berufskollege Heino Fischer aus Götz, Obermeister der Bäckerinnung in der Kreishandwerkerschaft Brandenburg/Belzig. Er erinnerte an die wechselhafte Geschichte des Bäckerhandwerks in beiden Orten und die Lebensleistung der Altmeister: „Ihr seid über 40 Jahre aus dem Brötchenbacken nicht heraus gekommen, habt Höhen und Tiefen erlebt. Dafür gebührt euch Dank und Anerkennung.“ Fischer selbst hatte seine Bäckerei nach 44 Berufsjahren 2021 an seinen Sohn Samuel übergeben. „Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich raus bin. Die Verantwortung wird immer größer“, so Fischer.

