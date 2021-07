Bagow

Das durch einen umgestürzten Baum zu Schaden gekommene Förstergrab in der Bagower Heide ist wieder ansehnlich. Die Nachkommen des 1922 unter Eichen und Kiefern begrabenen Revierförsters Friedrich Wagenitz haben zusammen mit der Familie von Ribbeck, die einst Dienstherr des Forstmannes war, die Grabstätte rekonstruieren und nach historischem Vorbild neu einzäunen lassen.

Diese Informationstafel vor der Grabstätte erinnert an den 1922 verstorbenen Revierförster Friedrich Wagenitz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Parzelle befindet sich im Ribbeckschen Privatwald. Werner von Ribbeck (82), Chef des Hauses Ribbeck in der Bagower Linie, sagte der MAZ: „Bis heute fühlt sich meine Familie mit Friedrich Wagenitz verbunden. Denn seine Leistungen haben einen Waldreichtum hervorgebracht, an dem wir uns bis heute erfreuen.“

Auch um den Bau der Bagower Kirche kümmerte sich Friedrich Wagenitz. Quelle: JACQUELINE STEINER

Wagenitz war schon zu Lebzeiten ein angesehener Fachmann, der in den Ribbeckschen Besitzungen pflanzte, was noch heute geerntet wird, oder immer noch das Herz des Wanderers erfreut. Außerdem leitete er die Ziegeleien in Bagow und Zehdenick sowie den Kirchenneubau in Bagow von 1907. Sein Tod mit 64 Jahren hatte damals auch den Dienstherren in Traurigkeit versetzt. Immerhin war der geschätzte Mann des Waldes seit 1883 für die Familie tätig. „Er war mir mehr als ein tüchtiger Beamter. Als eines weisen Beraters und treuen Freundes werden ich und mein Haus allzeit dankbar seiner gedenken“, heißt es in der Traueranzeige von Hans von Ribbeck vom 30. Mai 1922. Dabei ist es bis heute geblieben. Fernab vom nächsten Kirchenacker darf Wagenitz dort ruhen, wo er sein Leben lang wirkte – mitten in der Bagower Heide.

Der Weg zum Förstergrab in der Bagower Heide ist gut ausgeschildert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Neben Wagenitz wurde 14 Jahre nach ihm seine Ehefrau Emma bestattet. Auch sein treuer Hund Tell kam in der Nähe seines Herren unter die Erde. Saniert wurde der Sockel, auf dem ein großer Findling zu Ehren des Revierförsters steht. Die Aufschriften auf den Grabsteinen sind wieder lesbar. Der Zaun entstand im Tremmener Metallbautrieb Gerson. Werner von Ribbeck und sein Sohn Nikolaus übernahmen den Anstrich. Beim Tod von Friedrich Wagenitz wurden die beiden bekannten Rittergüter Ribbeck und Bagow noch unter einem Dach bewirtschaftet. Der letzte Herr auf beiden Gütern war Rittmeister Hans von Ribbeck. 1944 wurde er durch das NS-Regime enteignet und im Februar 1945 im KZ Sachsenhausen umgebracht.

Das Förstergrab in der Bagower Heide vor der Rekonstruktion. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach der Wende kaufte die Familie 1997 das Gutshaus Bagow und große Forstliegenschaften zurück, weil es nicht zu einer Rückübertragung kam. Seither befindet sich die Ruhestätte von Friedrich Wagenitz wieder im Wald seiner einstigen Herrschaft. Der bei München lebende Werner von Ribbeck, der Wald und Bagower Gutshaus gerade seinem Sohn übertragen hat, ist für dieses Wochenende erneut an den Beetzsee zurückgekehrt. In der Bagower Kirche geht sein Sohn den Bund der Ehe ein.

Von Frank Bürstenbinder